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01.06.2019 14:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар из-за взрывов на заводе в Дзержинске перешел на соседнее здание

Текст: Ирина Белова

Пожар, вспыхнувший в результате взрывов на дзержинском заводе "Кристалл", пока не удается локализовать, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Фото: Марина Ипатова
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19

Более того, если ранее речь шла только о повреждении здания по производству тротила, то сейчас поступила информация о распространении огня на соседние помещения завода.

Напомним, сегодня на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошли три взрыва.

По предварительной информации, причиной стало нарушение технологического процесса производственных работ. В результате взрывов пострадали 19 человек из-за осколочных ранений.

Ударной волной были выбиты оконные стекла близлежащих домов. На самом предприятии жертв удалось избежать.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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