Пожар из-за взрывов на заводе в Дзержинске перешел на соседнее здание

Пожар, вспыхнувший в результате взрывов на дзержинском заводе "Кристалл", пока не удается локализовать, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Более того, если ранее речь шла только о повреждении здания по производству тротила, то сейчас поступила информация о распространении огня на соседние помещения завода.

Напомним, сегодня на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошли три взрыва.

По предварительной информации, причиной стало нарушение технологического процесса производственных работ. В результате взрывов пострадали 19 человек из-за осколочных ранений.

Ударной волной были выбиты оконные стекла близлежащих домов. На самом предприятии жертв удалось избежать.