При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека

г.Дзержинск pic.twitter.com/qHw3N58W9m— Шаден (@ShadenFM) June 1, 2019
Четыре человека пострадали при серии взрывов на заводе в Дзержинске, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Причиной стали осколочные ранения.
Как сообщили местные жители, в некоторых квартирах от ударной волны были выбиты стекла, в домах даже обрушились балконные конструкции.
По уточненной информации, сегодня на предприятии "Кристалл" прогремели три взрыва, в результате которых повреждено здание по производству тротила и начался пожар.