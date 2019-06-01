При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при серии взрывов на заводе в Дзержинске, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Причиной стали осколочные ранения.

Как сообщили местные жители, в некоторых квартирах от ударной волны были выбиты стекла, в домах даже обрушились балконные конструкции.

По уточненной информации, сегодня на предприятии "Кристалл" прогремели три взрыва, в результате которых повреждено здание по производству тротила и начался пожар.