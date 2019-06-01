В Дзержинске произошли мощные взрывы

В Дзержинске на заводе "Кристалл" в цехе по производству тротила прогремели мощные взрывы, начался пожар, передает ТАСС.

Как сообщила "РГ" жительница Дзержинска Марина Ипатова, прогремело два взрыва, видны столбы дыма, в некоторых квартирах даже выбило стекла.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с этим в Дзержинске создан оперативный штаб. На место выехал заместитель губернатора Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по региону Валерием Синьковым.

Обстоятельства происшествия выясняются.