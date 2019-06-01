В Сарове школьницы избили парня из-за неразделенной любви

СУ СК России по Нижегородской области начало доследственную проверку по появившейся в СМИ и соцсетях информации об избиении школьника в городе Саров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в одной из квартир города, старшеклассницы сняли жестокое избиение на телефон. Поводом для конфликта стала неразделенная любовь: мальчик расстался с одной из них. Сперва в ход шли пощечины и плевки, парня заставляли встать на колени и просить прощения. К "брошенной" девушке присоединились ее подруги. Подростка старшеклассницы избивали шнуром, таскали за волосы, комментируя все происходящее со смехом. Все закончилось тем, что девушки попытались заставить юношу раздеться и взяли с него слово, что он никому не расскажет о случившемся.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.