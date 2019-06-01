На фестивале в Железноводске покажут российские и европейские премьеры

В городе-курорте Железноводске продолжается первый Международный кинофестиваль "Герой и время". Идут конкурсы игрового и документального кино (в каждом - по 12 картин), а также программа "Мультимедиа, анимация". 14 российских премьер, пять - европейских.

Жюри большое, в нем режиссеры Вера Сторожева, Слава Росс, продюсер Сергей Члиянц, писатель-фантаст, автор "Дозоров" Сергей Лукьяненко, актер и режиссер Антон Адасинский и еще несколько человек. В образовательной программе фестиваля ретроспективы, обсуждения фильмов после сеансов, мастер-классы и тематические круглые столы.

Весь день, с утра, в залах Городского дворца культуры (ГДК) показывают кино, а вечером в Пушкинской галерее проходят концерты (они бесплатны для всех, под открытым небом). Уже выступили популярная на юге группа Оп-Хлоп Оркестр "Витамины", певица Пелагея, Олег Нестеров, Сергей Безруков и группа "Крестный папа", Алика Смехова, Дмитрий Харатьян, Евгений Дятлов. Впереди - Дмитрий Певцов и "Певцовъ-оркестр". 2 июня ожидают сербского кинорежиссера, музыканта Эмира Кустурицу с группой The No Smoking Orchestra.

Президент фестиваля Сергей Пускепалис, известный актер, режиссер театра и кино, вручил первую награду - почетный приз "Имя. Герой и время" - народному артисту России, режиссеру Владимиру Меньшову. В программе творческая встреча с обладателем премии "Оскар", показ его знаменитых фильмов "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли", "Зависть богов".

В конкурсе документального кино - иранская картина "Погонщики верблюдов". Представил ее режиссер Мохаммад Абдолахи. Действие происходит в деревне недалеко от границы с Афганистаном. Герои - подростки 14 и 16 лет, погонщики верблюдов Саид и Абдулла.

- Это моя работа - собирать верблюдов, она замечательная, я доволен ею, у нее хорошее будущее. Мы зовемся "сарево". Мой дед много лет владел верблюдами. Они умные животные, - делится Саид. - Я шиит, Абдулла - суннит.

И рассказывает, как уживаются шииты и сунниты. Какие у них в деревне традиции, обычаи (например, девушке на свадьбу обязательно дарят верблюда). Что делают в зимнее время, когда пустыня высыхает. Трудно зимой, но "господь нам поможет, все будет прекрасно".

Фильм очень интересный, познавательный, отметили зрители во время обсуждения. К слову, они ставят в анкетах свои оценки конкурсным картинам.

Будет вручен Приз зрительских симпатий. Гости фестиваля, члены жюри, люди именитые, отмечают: публика в Железноводске умная, заинтересованная, понимающая, это удивительное открытие. На показах документального кино такие же полные залы, как и на художественных фильмах. Несмотря на 30-градусную жару на фестиваль в Железноводск приезжают из соседних городов, некоторые признаются, что специально взяли отпуск.

Справка "РГ"

"Герой и время" - первый международный кинофестиваль в Железноводске. Его инициаторами выступили известные деятели культуры, члены Русского Художественного союза: актер и режиссер Сергей Пускепалис, писатель и публицист Захар Прилепин, театральный продюсер и режиссер, худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков, кинопродюсер Вадим Горяинов.