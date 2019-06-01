В Домбае турист погиб после падения с канатной дороги

В Карачаево-Черкесии турист разбился, упав с высоты с движущейся канатной дороги.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, трагедия произошла в поселке Домбай сегодня в полдень. По предварительной информации, мужчине стало плохо на высоте. Вероятно, он потерял сознание и, не сумев удержаться на транспортере, рухнул с большой высоты на землю.

Спасатели прибыли на место ЧП в считанные минуты, но ничего уже сделать не могли. Они доставили тело в поселок и передали его сотрудникам полиции.

По факту гибели проводится проверка.