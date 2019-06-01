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01.06.2019 19:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Домбае турист погиб после падения с канатной дороги

Текст: Александр Гавриленко

В Карачаево-Черкесии турист разбился, упав с высоты с движущейся канатной дороги.
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Как сообщили в региональном управлении МЧС, трагедия произошла в поселке Домбай сегодня в полдень. По предварительной информации, мужчине стало плохо на высоте. Вероятно, он потерял сознание и, не сумев удержаться на транспортере, рухнул с большой высоты на землю.

Спасатели прибыли на место ЧП в считанные минуты, но ничего уже сделать не могли. Они доставили тело в поселок и передали его сотрудникам полиции.

По факту гибели проводится проверка.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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