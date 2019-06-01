В центре Петербурга иномарка влетела в группу пешеходов

В Петербурге на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева автомобиль Renault Logan вылетел на тротуар и врезался в группу пешеходов. Пострадали три человека.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, среди пострадавших восьмилетний мальчик. Также травмы получил проходивший мимо мужчина и велосипедист, ехавший по тротуару.

Сейчас пострадавшие госпитализированы. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что водитель иномарки уходил от столкновения и резко затормозил, после чего потерял управление, и машину выбросило на тротуар. Все произошло в доли секунды, и пешеходы не успели отбежать.