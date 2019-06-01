В Петербурге Александр Беглов вручил ключи от квартир детям-сиротам

В Смольном временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил ключи от квартир детям, оставшимся без попечения родителей.

Торжественная церемония не случайно прошла 1 июня - она приурочена к Международному дню защиты детей.

По словам действующего губернатора, в нынешнем году 159 детей-очередников получат документы на квартиру. По оценкам правительства города, в следующем году таких счастливчиков станет 600.

Власти намерены в 2020 году полностью ликвидировать очередь детей-сирот на получение жилья.