Новости

Экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП 15:14
В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы 15:13
Канал HBO закрывает ситком "Силиконовая долина" 15:13
В Петербурге Александр Беглов вручил ключи от квартир детям-сиротам 15:07
Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar 15:05
НАСА отправит оборудование на Луну в 2020 году 14:59
Какие компании изменили цены на автомобили в России 14:56
Факел II Европейских игр побывал на малой родине Лукашенко 14:53
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 27 14:51
Пожар из-за взрывов на заводе в Дзержинске перешел на соседнее здание 14:26
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей 14:25
В Крыму открыли курортный сезон 14:02
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19 13:53
Момент второго взрыва на заводе в Дзержинске попал на видео 13:37
При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека 13:18
Макей: Интересы детей находятся в фокусе государственной политики 13:15
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске 13:05
Путин внес проект о ратификации антиэкстремистской Конвенции ШОС 13:00
В Дзержинске произошли мощные взрывы 12:49
Путин поздравил Пашиняна с днем рождения 12:45
Чем славятся в Беларуси международные "Браславские зарницы" 12:40
Трамп пригласил Зеленского с визитом в Вашингтон 12:38
Ученые выяснили, как яблоки добрались из каменного века до магазинов 12:35
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей 12:35
Гроза оставила без электричества часть Курской области 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
01.06.2019 15:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Смольном состоялась торжественная церемония вручения ключей от пассажирских микроавтобусов многодетным семьям Санкт-Петербурга. Такого подарка удостоены семьи, воспитывающие семь и более несовершеннолетних детей.

В Петербурге Александр Беглов вручил ключи от квартир детям-сиротам

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично вручил ключи главам семейств и поблагодарил их за ответственную и благородную работу - воспитание детей.

Поздравляя присутствующих с Международным днем защиты детей, Александр Беглов сказал, что сам вырос в многодетной семье, восьмым ребенком. И подтвердил истину: чем больше детей, тем счастливее семья.

Он лично проверил, как работают подаренные микроавтобусы, посидел в салоне одного из них и за рулем, а потом сфотографировался с многодетными семьями на память. Микроавтобусы в подарок от правительства города получили десять петербургских семей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России вступил в силу порядок тюнинга автомобилей
Главу Раменского района разоблачил детектор лжи
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек
Трамп пригласил Зеленского с визитом в Вашингтон
ЦБ ввел защиту банковских вкладов от хакеров