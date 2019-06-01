В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы

В Смольном состоялась торжественная церемония вручения ключей от пассажирских микроавтобусов многодетным семьям Санкт-Петербурга. Такого подарка удостоены семьи, воспитывающие семь и более несовершеннолетних детей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично вручил ключи главам семейств и поблагодарил их за ответственную и благородную работу - воспитание детей.

Поздравляя присутствующих с Международным днем защиты детей, Александр Беглов сказал, что сам вырос в многодетной семье, восьмым ребенком. И подтвердил истину: чем больше детей, тем счастливее семья.

Он лично проверил, как работают подаренные микроавтобусы, посидел в салоне одного из них и за рулем, а потом сфотографировался с многодетными семьями на память. Микроавтобусы в подарок от правительства города получили десять петербургских семей.