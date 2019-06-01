Названа причина столкновения поезда и грузовика в Адыгее

Столкновение пассажирского поезда и грузового КамАЗа в Адыгее произошло из-за того, что водитель большегруза нарушил правила дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, грузовой автомобиль выехал на нерегулируемый переезд прямо перед движущимся составом № 346 Адлер - Нижневартовск.

Напомним, инцидент произошел в 14.57 на перегоне Шеджий - Энем-2. Машинист попытался экстренно затормозить, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось.

Как сообщают в экстренных службах, огнем охватило автомобиль, после чего пламя перебросилось на один из вагонов и локомотив. На место был отправлен пожарный поезд станции Краснодар.

В результате ЧП пострадал водитель грузовика. Никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась. В РЖД сообщают, что в связи с инцидентом ожидаются задержки пассажирских поездов.