В Крыму открыли курортный сезон

В Ялте открыли крымский курортный сезон. В городской порт зашла регата "Золотое кольцо Боспорского царства".

Яхтсмены прибыли в Крым из Геленджика. На набережной Ялты их встретили горожане и представители министерства курортов РК.

- Мы открыли новое туристическое направление для юга России, - рассказал соорганизатор регаты Константин Муругов.

Крымское профильное министерство будет содействовать развитию этого вида туризма. "РГ" выступила информационным партнером регаты.

В честь открытия сезона в акватории прошла небольшая гонка, а на набережной организовали концерт и развлечения для ялтинцев и гостей курортной столицы полуострова. Далее яхты отправились в Севастополь для торжественного закрытия регаты.