Какие смертельные заболевания переносят уральские комары

Затяжная холодная весна внушила надежду, что в этом году встречи с комариным племенем уральцам удастся избежать. Но, конечно же, это была только временная отсрочка. Любовь Некрасова, д.б.н., сотрудник Института Экологии растений и животных УрО РАН, помогла "РГ" увидеть "трубачей" с новой стороны.

Любовь Степановна, нарисуйте портрет "типичного уральского комара". Какой он - маленький или большой, черный или рыжий?

Любовь Некрасова:И тот, и другой, и третий. На Среднем Урале обитает около 50 видов комаров. У нас холодно, поэтому количество видов не так велико. А во всем мире их насчитывается более двух с половиной тысяч. Существует закономерность - в южных регионах количество видов больше, чем в северных, но зато в последних намного выше численность нападающих комаров. В основном этих насекомых "поставляют" северные болота.

Вы сказали - "нападающих". Значит, есть и те, что вообще не кусаются?

Любовь Некрасова: Есть, и они тоже интересные, например, хирономиды или комары-звонцы. Их красные личинки (известный многим рыболовам мотыль или малинка) очень полезны - живут в придонном иле, питаются останками и выделениями животных, в общем, чистят водоемы. Строго говоря, самцы кровососущих комаров тоже ненападающие - они вегетарианцы, питаются только соком трав, цветов. У них даже ротовой аппарат приспособлен исключительно для растительной пищи. Кровь животных и человека, как известно, пьют самки. Такой "белковый коктейль" им необходим для развития яиц, которые они откладывают после кровососания - до ста штук за один раз.

Получается, напьются крови, отложат яйца, и умирают? И все это за один день?

Любовь Некрасова: Нет-нет, комары живут около месяца. Причем самка может откладывать яйца неоднократно, раз в несколько дней. На Урале есть комары, которые даже зимуют во взрослом состоянии. Но большинство все-таки переживают зиму на стадии яйца. Жизненный цикл такой - сначала самки откладывают яйца во влажных местах. Во время летних дождей, или значительно позже - таяния снега - начинается развитие личинок, из которых появляются куколки. При благоприятной температуре (20-25 градусов) они растут и превращаются во взрослых особей. Комары являются пищей для многих крупных насекомых, птиц и рыб, поэтому жизнь их в природе коротка.

В чем главная опасность комариного укуса?

Любовь Некрасова: Бывает аллергия на комариную слюну. У кого-то волдыри легко проходят, а у других вызывают мучительный зуд. Но это еще полбеды. Плохо, если двукрылое насекомое уже успело "попробовать" больное животное или человека, а потом укусило второго. В таком случае можно заразиться многими видами опасных инфекций - например, энцефалитом, малярией, Омской геморрагической лихорадкой. Известно, что комары рода "кулекс" могут распространять вирус Западного Нила. Там, где климат теплее, например, в Волгоградской области, эта болезнь распространена. Могут даже передавать некоторые болезни, вызываемые мелкими червями (филяриями) - они паразитируют на животных. В прошлом году был случай - во время летней прогулки женщину укусил комар и, как выяснилось, занес этих червей-паразитов в область глаза. Результат - длительное лечение.

Сколько видов кровососущих комаров на Среднем Урале?

Любовь Некрасова: На территории области 48. А в Екатеринбурге мы насчитали 37 видов кровососущих. В начале лета идет массовый выплод насекомых. Подсчитано, что если в течение 20 минут на человека нападают более 30 летающих "экземпляров", ему становится "неуютно". К концу лета численность снижается, хотя появляются другие виды - например, Culex pipiens molestus, комар обыкновенный. Они часто попадают в квартиры через домовые воздуховоды, причем их укусы очень болезненны. Важно, чтобы в домах не было сырости, потеков, луж, где они могут размножаться.

А страшные большие комары, которых называют малярийными?

Любовь Некрасова: Они не опасны. Это комары-долгоножки, не кровососущие. Однако на Урале есть и настоящие малярийные комары. Они совсем как обычные, но отличаются при посадке - поднимают свои задние конечности. Малярийных у нас несколько видов, в Екатеринбурге они обитают в нескольких водоемах, за которыми следит Роспотребнадзор. В прошлом году перед Чемпионатом мира пруды и озера обрабатывали особенно тщательно. Кстати, энтомологи наблюдают и за свердловскими водоемами (под контролем около тридцати). Малярийные комары часто зимуют в теплых помещениях, например, коровниках. От распространения малярии уральцев спасают низкие зимние и летние температуры. В таких условиях у комаров, как правило, не развивается малярийный плазмодий, который и вызывает болезнь.

Но риск заразиться малярией при укусе все же есть?

Любовь Некрасова: Да, если комар перед этим успешно атаковал больного человека. Но на Урале это нечастый случай.

Вы наблюдаете за комарами в течение многих лет. Они случайно не мутируют?

Любовь Некрасова: Нет. Мы заметили другое - комары из южных регионов стали у нас частыми гостями. Их численность на Урале, возле Екатеринбургу, увеличивается. Это следствие климатических изменений. В результате у нас, например,стало больше малярийного родникового комара. В 2016 году был зарегистрирован рост этого вида в деревне Талица за поселком Бисерть. Личинки насекомых прекрасно зимуют в холодной реке.

Выходит, даже в мегаполисах с ними до конца не справиться?

Любовь Некрасова: Численность видов колеблется, но комары практически неистребимы. В России в начале прошлого века водоемы, где развивались малярийные комары, даже полностью заливали нефтью - бесполезно. Позже, в 40-х, 50-х годах появились сильнейшие ядохимикаты - дуст, ДДТ против взрослых насекомых. К счастью, после того, как следы этих веществ нашли в организмах пингвинов в Антарктике, их запретили. Пробовали распылять особыми пушками химические вещества, чтобы спасти нефтяников - эффект был невелик. Сейчас химики работают над созданием быстроразлагаемых химпрепаратов, а биологи предлагают альтернативные методы. Например, в Сочи специально разводят рыбку гамбузию, которая питается личинками малярийных комаров.

На севере области намного холоднее, но и там комаров достаточно, почему?

Любовь Некрасова: Чем дальше на север, тем меньше видов, но комары берут "числом". Даже в тундре бывают высокие температур, где за полтора-два месяца развиваются комары. Если честно, там "комариное несчастье" еще хуже. Говорят, было даже такое наказание - в тундре оставляли раздетого человека, и осужденные погибали от интоксикации.

Многие замечали, что в любой компании, собравшейся на природе, есть один или два человека, которые комарами неинтересны. Почему же "кровопийцы" на них не летят?

Любовь Некрасова: Скорее всего, все дело в особом составе пота. Комары вообще весьма чувствительны к запахам. И обычно их привлекают часто потеющие люди. Замечено также, что между человеком в темной одежде и в светлой они выберут первого.

Как спастись от комаров? Что советуют ученые?

Любовь Некрасова: Еще строители Байкало-Амурской магистрали носили плотные ячеистые рубашки - из толстых хлопчатобумажных нитей. Причем надевали сразу по две, чтобы хоботок комара не достал до кожи. Появились специальные костюмы, антимоскитные сетки. На голову можно надеть сетку Павловского, накомарники. Но они, как правило, тоже пропитываются химическими веществами. Специальные спреи, мази хороши, но не при тяжелой работе, а во время прогулок. Лучше наносить их не на кожу, а на одежду - обшлага и низ брюк. Очень важно, чтобы препараты от комаров были сертифицированы - во избежание подделок. Можно вспомнить и старые средства - дымокуры или гвоздичный одеколон.

Кстати

Места укусов комаров советуют смазывать специальными мазями. Но не всем они подходят, а стоят немало. Проверено - лучше всего снимает зуд и воспаление обычная пищевая сода. Можно просто смочить укус водным раствором. Но если волдырь большой, можно развести четверть чайной ложки соды водой и нанести немного этой кашицы прямо на кожу.