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01.06.2019 17:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Екатеринбурге прошло первое ретро-ралли на детских автомобилях

Текст: Михаил Пинкус (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Сегодня в Екатеринбурге состоялось первое ретро-ралли на детских автомобильчиках советского производства. У выставочного павильона "Машина времени" собрались несколько десятков совсем юных гонщиков, решившихся погонять на педальных автомобилях образца 70-90-х годов, специально доставленных на гонку из музея автомобильной техники.

Желающих посоревноваться оказалось так много, что организаторам пришлось провести два дополнительных заезда. Однако для многих малышей гонка по асфальту в летний зной стала настоящим испытанием. Нынешнее поколение уже привыкло к электроавтомобилям. Поэтому соревнования на автомобильчиках с мускульным приводом потребовали от них упорства и выносливости. А организаторам пришлось предварительно устроить тренировку, во время которой маленькие спортсмены смогли убедиться, что на педали нужно не просто нажимать, а попеременно изо всех сил давить обеими ногами.

Фото: Сергей Коньков/ ТАСС
Ретроавтомобили проехали маршем по Петербургу

Во всем остальном детское ретро-ралли ничем не отличалось от своих взрослых аналогов. К гонкам допускались автомобили не моложе 30 лет (кроме музейных таковых в Екатеринбурге отыскалось всего два). Программа, как и в больших соревнованиях, состояла из групповых заездов и скоростного прохождения "змейки". Кстати, не обошлось и без ДТП, в которых, к счастью, серьезно не пострадали ни гонщики, ни машины.

Лучше всех с автомобилем, который оказался в восемь раз старше него, справился четырехлетний Дима Стасюк - он быстрее других доехал до финиша в своем заезде, а затем обошел конкурентов в финале. Судьи подсчитали, что ему удалось разогнать автомобильчик до скорости в семь километров в час, при максимально возможной - в восемь.

Стоит отметить, что советские конструкторы пытались максимально приблизить детский автомобиль к его взрослому аналогу - их изготавливали из тонколистовой стали, красили в яркие цвета, а цельнорезиновые узкие колеса комплектовали хромированными колпаками. В итоге вес такой игрушки составляет около 13 килограммов. И чтобы разогнать ее до максимальной скорости требуется очень потрудиться.

- Большинство машинок, которые сегодня вышли на старт, носят название "Радуга", - рассказал экскурсовод музея автомобильной техники Андрей Зимин. - Они выпускались в Челябинске с 1977 по 1992 год. Есть педальные "Москвичи" - их производил автозавод Ленинского комсомола с 1973 по 1994 год. Друг от друга детские автомобильчики эпохи СССР отличаются только внешне - формой, элементами кузова и расцветкой. С точки зрения механики в них более полувека сохранялись одна и та же несущая конструкция кузова, мускульный привод на задние колеса, управляемая ось передних колес и зависимая подвеска.

Купить такую машинку в 1975 году можно было за 25-27 рублей - очень приличные деньги для советской семьи со средним достатком. Поэтому многие предпочитали брать ее напрокат, гуляя с детьми в парках культуры и отдыха.

- Сегодня родители наших спортсменов смогли ненадолго окунуться в свое прошлое, а ребята узнать больше о детстве своих пап и мам. Таким образом, мы сохраняем и передаем подрастающему поколению историю автомобилестроения нашей страны. Это одна из основных задач нашего музея, - пояснил его директор Станислав Чуркин.

Кстати

Детское ретро-ралли стало одним из составляющих фестиваля "В движении", который проводится в Екатеринбурге в преддверии ретро-ралли "Кубок Урала" (этап Кубка Российской автомобильной федерации). Масштабная гонка на возрастных автомобилях стартует 13 июля. К участию приглашены гонщики из-за рубежа, лучшие российские экипажи и представители местного ретро-сообщества.

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