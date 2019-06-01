Вслед за Москвой, где большую подарочную коробку для новорожденных стали выдавать полтора года назад, потянулись и другие. С 1 июня еще в нескольких регионах страны будут вручать приданое для малышей.

Так, на Ямале младенцы при выписке из роддома получат целый гардероб одежды. В подарок входит большой комплект вещей. Как шутят на Ямале, чтобы карапуз мог ни в чем себе не отказывать. В списке значатся: матрас, простыня, одеяло, пеленки, два комбинезона - зимний и демисезонный, ползунки, пять боди, три комбинезона-слипа, три шапочки, подгузники, прорезыватель для зубов и т.д. Всего в перечне - 45 наименований. Интересно, что на подарке изображены умки - белые медведи, весит этот "суперприз" для малыша восемь килограммов. Причем коробка сделана с таким учетом, чтобы могла послужить еще и люлькой. Стоимость набора - 29 тысяч рублей.

Подарочный комплект положен на Ямале и тем, кто усыновит или возьмет под опеку малыша в возрасте до двух месяцев. Раньше подарки при рождении вручали только представителям коренных народов Севера в качестве меры поддержки. Сейчас решили выдавать всем.

Подарки новорожденным начнут вручать и в соседней Югре. Сейчас в регионе идет бурное голосование, что положить в "кейс" для младенца. На выбор предложено три варианта содержимого. Предполагается, что в список войдет не менее 46 самых необходимых малышу вещей. Звучат предложения, что это должны быть не только пеленки-распашонки и средства ухода, но и то, что будет напоминать ему о его малой родине - Югре. Например, чтобы игрушка была изготовлена из дерева, в традициях коренных народов ханты и манси. Прозвучали также предложения включить в список органайзер-сундучок, в котором можно будет хранить бирки новорожденного и другие памятные "сокровища" малыша. Итоги голосования за содержимое коробки озвучат в День защиты детей.

Акция "Подарок новорожденному" начнется 1 июня и в Пермском крае. В 27 территориях Прикамья выдадут первые "малышиные" коробки, их получат порядка 370 семей, в которых с начала года появились дети. В презент войдет только самое нужное - детское одеяло, пододеяльник, наволочка, простыня на резинке, полотенце и две пеленки, а также поздравительная открытка и подарочная упаковка. 27 тысяч комплектов обойдутся краевому бюджету в 39,3 миллиона рублей.

А вот в Якутии подарочные комплекты для новорожденных не так богаты - пеленки, распашонки, чепчики, ползунки, полотенце, одеяло и кофточка - и выдаются пока только малоимущим. В нынешнем году на приданое новорожденным в бюджете заложено около 12 миллионов рублей. Были предложения тратить больше, чтобы дарить их всем младенцам. Но подсчитали, и оказалось, что на это потребовалось бы около 70 миллионов рублей ежегодно. Прошлой осенью депутаты даже провели специальное обсуждение вопроса с экспертами. Идей прозвучало много, вплоть до того, чтобы наполнять комплект изделиями с национальным колоритом и витаминами для мам. Для выработки решения создали рабочую группу, но результата пока нет.

Впервые идея дарить коробки новорожденным со всем необходимым появилась в Финляндии еще 80 лет назад

В Челябинской области идею дарить подарки новорожденным тоже позаимствовали в Москве и уже вручают с начала этого года. Но челябинский набор оказался гораздо скромнее столичного. В подарочную коробку вкладывается только несколько предметов первой необходимости - погремушка, прорезыватель для зубов, расческа, ножницы, термометр для воды, влажные салфетки, ватные палочки, крем или гель. Иногда - полотенце, плед или одеяло. Кому как повезет. Как пояснили в минсоцотношений региона, содержимое наборов приходится варьировать из-за процедуры госзакупок: набор собирается по частям, и когда какие-то составляющие заканчиваются, приходится заменять их другими - до проведения нового аукциона на поставку. И все-таки большинство опрошенных "РГ" молодых мам рады и бюджетному подарку.

В Башкирии подарки хоть и скромные, зато их вручают уже на протяжении пяти лет. Сейчас стоимость набора 1600 рублей. В него входит пять предметов, без которых в первые дни жизни не обходится ни один малыш: детский плед, уголок с вышивкой башкирского орнамента, кофточка, ползунки, шапочка из хлопчатобумажного полотна и поздравительная открытка.