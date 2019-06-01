Зачем коту татуировка: Ученые потребовали запретить калечить животных

Петиция на change.org о запрете жестоких операций над животными, распространяемая в Сети, собрала уже 150 тысяч подписей.

Вырезание голосовых связок, чтобы собака не лаяла, не мешала хозяевам и соседям спать. Удаление фаланг пальцев у кошек, чтобы они не царапали мебель и обои. Татуировки на животных для удовольствия хозяев… Сотни ветклиник и частных "специалистов" продолжают проводить манипуляции над животными не по лечебным показаниям, а ради прихоти владельцев.

Зоозащитники, ученые и просто общественники выступают с предложением ввести полный запрет на жестокое вмешательство в физиологию животных, которое делает их калеками, за исключением случаев, когда это необходимо для сохранения здоровья или жизни питомца.

В ряде регионов инициативу запрета проведения операции по удалению фаланг пальцев у кошек - онихэктомию - уже обсудили на законодательном уровне. На минувшей неделе один из депутатов законодательного собрания Свердловской области даже пришел на заседание, посвященное этой теме, с котом на плече. Чтобы доказать, что отношение к животным должно быть гуманным и ответственным.

Авторы петиции считают, что нарушение запрета на проведение таких операций должно автоматически вести к уголовной ответственности по статье 245 "Жестокое обращение с животными".

В клинках между тем операцию по удалению фаланг пальцев называет ласково - "мягкие лапки", презентуют ее как безвредное и почти безболезненное удаление "коготков вашей кошечки раз и навсегда". Стоит операция недорого - в среднем 3500 рублей. Удаление голосовых связок кошкам и собакам - от двух до семи тысяч.

Между тем доктор биологических наук, профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Вершинин сравнивает подобные операции с манипуляциями, которые в средние века производились над рабами.

Так, у кошки, которой удалили фаланги, меняется площадь опоры, и ей приходится заново учиться ходить, по сути, она превращается в инвалида на культях. Причем, ходить ей долгое время очень больно. Животное становится нелюдимым. Ведь без когтей кошка чувствует себя беззащитной, и это приводит к серьезным отклонениям в психике. Прооперированное животное становится менее ловким, оно неспособно удерживаться на поверхностях. Такой кот на улице - смертник. Если начинается воспаление, приходится ампутировать следующие фаланги уже для спасения жизни питомца и предотвращения сепсиса.

Голосовые связки животным удаляют запросто - берут большие ножницы и выстригают. От чего кошка или собака становится немой. Между тем голос им, как и человеку дан для общения. Братья меньшие по-своему сообщают нам о том, что их тревожит, что им необходимо, выражают свою признательность.

- Если хотите представить, каково животному от того или иного вида манипуляции, представьте, что тоже самое сделали самому хозяину, - говорит Владимир Вершинин.

Как признается ученый, петиции по запрету жестоких операций животным он подписывал уже несколько раз. Так, воззвание против онихэктомии распространялось уже несколько раз за последние лет пять. И пару раз - против вырезания голосовых связок. Не менее травмирующие для животных и татуировки: для того, чтобы сделать рисунок, нужен наркоз, и не факт, что животное выйдет из него без последствий.

- Для большинства ответственных ветеринарных врачей подобные операции - табу, - говорит Игорь Мильштейн, доцент кафедры морфологии, экспертизы и хирургии Уральского аграрного университета. - Поэтому берутся за них, к сожалению, в основном те, кому неважно здоровье животных, главное - получить деньги за работу. Но тут важно понимать еще и то, что сам хозяин должен нести не меньшую ответственность за подобные операции. Ведь это он просит ветврача, чтобы его собаке удалили связке, коту вырезали когти и т. д.

Сегодня 24 страны ратифицировали Европейскую Конвенцию о защите домашних животных, тем самым законодательно запретили на территории своих государств операции нелечебного характера. В их числе Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Португалия, Румыния, Сербия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина. Онихэктомия также запрещена в Канадских провинциях Британская Колумбия и Новая Шотландия. Восемь городов штата Калифорния также запретили ее.

В России в конце прошлого года был принят закон "Об ответственном обращении с животными". Теперь общественники добиваются, чтобы в него была внесена статья, запрещающая проведение жестоких операций без лечебных показаний.

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Как отмечает Игорь Мильштейн, сегодня очень многие владельцы отказываются и от операций по поддержанию чистоты породы животных. То есть когда кошкам и собакам купируют хвосты, уши и т. д. Делается это из гуманных соображений. Если животному хвост и уши при их породе не мешают, то и удалять или укорачивать их незачем.

Нет однозначного мнения у специалистов по поводу стерилизации животных. В иных случаях эта процедура нужна, чтобы домашний кот, например, не испытывал лишнего стресса, не подвергал себя опасности. Он, например, может прыгнуть с балкона, увидев, кошку и т. д. При этом Владимир Вершинин считает, что стерилизация нужна только уличным собакам, они бесконтрольно размножаются, сбиваются в стаи и представляют угрозу человеку. А вот домашних котов и собак эксперт предлагает не мучить этой процедурой.