Россия ограничила экспорт топлива и нефти на Украину

С 1 июня Россия начинает поставлять на Украину всю продукцию ТЭК, включая уголь, бензин и дизельное топливо, только по отдельным специальным разрешениям.

Экспорт нефти, этана, бутана, а также битума, этилена и пропилена из России на Украину попал под полный запрет.

Это предусматривает постановление правительства РФ, принятое в апреле. Оно вступило в силу в день подписания, однако на практике начинает действовать в первый месяц лета, так как требовалось время для приема заявок от экспортеров сырья, которое под запрет не попало.

Спецразрешения на экспорт угля и нефтепродуктов из России на Украину выдает с 1 июня Минэкономразвития РФ, следует из постановления. Ведомство может выдать документы для экспорта товарного бензина и нафты, дизеля, пропана, бутана и других сжиженных газов.

Также в список разрешенной для поставки продукции попали каменный уголь, брикеты, окатыши, бурый уголь, кокс, торф. Заявки от компаний МЭР теперь принимает ежемесячно до 15 числа предшествующего месяца (с 1 июня разрешение получают те, кто подал заявки до 15 мая, соблюдая все требования).

Режим поставок через спецразрешения для поставщиков не новый: он действовал и ранее, но теперь ужесточен. Как писала "РГ", запрет на экспорт, например, нефти не должен сказаться на украинской и российской экономиках, так как Россия практически не поставляет ее туда, в то время как ограничения на экспорт светлых нефтепродуктов и угля - это куда более существенная мера. Сами санкции со стороны России были введены в ответ на решение Украины ограничить импорт ряда российских товаров.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский 28 мая сообщил журналистам, что угольные компании успели подать заявки на экспорт, причем они по объему предполагаемых поставок оказались "кратно больше того, что было всегда". 31 мая пресс-служба Минэкономразвития РФ сообщила, что направила в правительство предложения по перечню компаний, которым могут разрешить поставку угля и нефтепродуктов на Украину. Их названия и объемы экспорта не уточнялись.