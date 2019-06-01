Новости

В американском городе Вирджиния-Бич стрелок ранил несколько человек 00:47
Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций 00:24
Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен 00:15
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" - онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 00:05
Трамп объявит об выдвижении на второй срок 18 июня 31.05.2019
В сэндвичах на борту самолетов Air France обнаружили бактерии 31.05.2019
На Украине обяжут изменять написание русских фамилий 31.05.2019
Задержание главы района Подмосковья подтвердили в Следственном комитете 31.05.2019
Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности 31.05.2019
СК подтвердил задержание главы Раменского района 31.05.2019
Песков сравнил поведение США с временами Дикого Запада 31.05.2019
В Подмосковье глава района задержан по подозрению в убийстве 31.05.2019
В Москве у чемпиона по тхэквондо отобрали 12 миллионов 31.05.2019
ООН будет защищать дипломатический статус россиянина Краснощекова 31.05.2019
На Среднем Урале сошли с рельсов 16 вагонов с рудой 31.05.2019
Многодетных москвичей стало в два раза больше 31.05.2019
Путин дал поручения по льготной ипотеке 31.05.2019
Обновленная Mazda CX-5 добралась до российских дилеров 31.05.2019
В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика 31.05.2019
НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова 31.05.2019
В ХМАО произошел разлив почти шести тонн нефтепродуктов 31.05.2019
Румас предложил сформировать полноценную зону свободной торговли в СНГ 31.05.2019
Косово угрожает Европе референдумом 31.05.2019
В МИД РФ предупредили Приштину о последствиях недружественных акций 31.05.2019
Mercedes отзывает из России 330 автомобилей из-за проблем с освещением 31.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
01.06.2019 00:24
Рубрика: Спорт

Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций

Текст: Илья Трисвятский

Мужская сборная России в ранге действующего победителя Лиги наций стартовала во втором розыгрыше матчем с прошлогодним финалистом Францией. В сербском Нови-Саде наша команда уступила трехцветным в четырех сетах - 1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 23:25).

В самом начале длинного сезона сборных команды в Лиге наций выступают в составах, далеких от оптимальных. Они носят скорее экспериментальный характер, много дебютантов и тех, кто ранее было мало задействован в рядах национальной дружины.

Мужская волейбольная сборная России стартует в Лиге наций
Фото: РИА Новости
Матчи мужского ЧМ-2022 по волейболу пройдут в восьми городах России

Вот и у россиян в пятницу вечером в "старте" вышли два волейболиста, ранее не вообще не принимавших участия в официальных играх главной команды страны - блокирующий Иван Яковлев из новоуренгойского "Факела" и доигровщик чемпиона России 2019 кемеровского "Кузбасса" Ярослав Подлесных.

Первое очко нашей сборной в Лиге наций принес доигровщик Егор Клюка, последние сезоны стабильно входящий в число ключевых исполнителей команды. Он в итоге и стал самым результативным у россиян, выиграв 20 мячей. Клюка на подаче совершил четыре эйса, но в целом с этим элементом игры дело у россиян обстояло не лучшим образом - слишком много ошибок, откровенно подаренных сопернику мячей.

Матч оказался дебютом и для нового наставника россиян Туомаса Саммелвуо. Перестановки он начал делать уже во второй партии, заменив связующего Игоря Кобзаря на его коллегу по амплуа Дмитрия Ковалева. Был брошен в бой и чемпион Европы 2017 Дмитрий Волков.

Несмотря на отдельные неудачные отрезки, в целом французы выглядят пока более организованной командой. В поражении от "трехцветных" для нас на данный момент нет ничего страшного. Даже при необходимости выполнения задачи попадания в "Финал Шести" право на отдельные осечки у подопечных Саммелвуо есть.

Спорт Волейбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам сократят новогодние каникулы
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата
Песков назвал условия встречи "нормандской четверки"
Россия расширила черный список представителей ЕС
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии