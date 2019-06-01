Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций

Мужская сборная России в ранге действующего победителя Лиги наций стартовала во втором розыгрыше матчем с прошлогодним финалистом Францией. В сербском Нови-Саде наша команда уступила трехцветным в четырех сетах - 1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 23:25).

В самом начале длинного сезона сборных команды в Лиге наций выступают в составах, далеких от оптимальных. Они носят скорее экспериментальный характер, много дебютантов и тех, кто ранее было мало задействован в рядах национальной дружины.

Вот и у россиян в пятницу вечером в "старте" вышли два волейболиста, ранее не вообще не принимавших участия в официальных играх главной команды страны - блокирующий Иван Яковлев из новоуренгойского "Факела" и доигровщик чемпиона России 2019 кемеровского "Кузбасса" Ярослав Подлесных.

Первое очко нашей сборной в Лиге наций принес доигровщик Егор Клюка, последние сезоны стабильно входящий в число ключевых исполнителей команды. Он в итоге и стал самым результативным у россиян, выиграв 20 мячей. Клюка на подаче совершил четыре эйса, но в целом с этим элементом игры дело у россиян обстояло не лучшим образом - слишком много ошибок, откровенно подаренных сопернику мячей.

Матч оказался дебютом и для нового наставника россиян Туомаса Саммелвуо. Перестановки он начал делать уже во второй партии, заменив связующего Игоря Кобзаря на его коллегу по амплуа Дмитрия Ковалева. Был брошен в бой и чемпион Европы 2017 Дмитрий Волков.

Несмотря на отдельные неудачные отрезки, в целом французы выглядят пока более организованной командой. В поражении от "трехцветных" для нас на данный момент нет ничего страшного. Даже при необходимости выполнения задачи попадания в "Финал Шести" право на отдельные осечки у подопечных Саммелвуо есть.