Российские баскетболистки перед стартом Евро-2019 обыграли Швецию

Баскетболистки сборной России обыграли команду Швеции в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы. Игра, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 65:51 (16:4, 28:11, 7:19, 14:17) в пользу хозяек площадки. Самой результативной в составе сборной России стала Мария Вадеева, набравшая 14 очков.

Напомним, что женская сборная России по баскетболу продолжает готовится к старту чемпионата Европы, который пройдет в Латвии и Сербии с 27 июня по 7 июля.

Перед очередным контрольным матчем со шведками к команде на базе в "Новогорске" присоединилась центровая Мария Вадеева. После завоевания чемпионских титулов в Евролиге и чемпионате России с УГМК Вадеева, с одобрения тренерского штаба сборной России, отправилась за океан - проходить подготовку к своему второму сезону в клубе женской НБА "Лос-Анджелес Спаркс".

В первом матче регулярного чемпионата - против "Лас-Вегаса" (70:83) - 20-летняя россиянка показала потрясающую статистику - 24 очка (броски с игры - 11 из 20, в том числе, трехочковые - 2 из 4), 5 подборов, 3 блок-шота, 2 перехвата и 1 результативная передача! После чего отправилась в Россию. В расположение "Спаркс" она вернется после чемпионата Европы-2019.

Как рассказала Вадеева журналистам, она очень рада присоединиться к команде:

- Я уезжала в НБА, чтобы было легче вписываться в команду по ходу сезона. Нужно было освоиться, познакомиться с новым тренером. В сборной девчонок все-таки знаю лучше, тем более что здесь много игроков УГМК. Здесь меня все тепло встретили, очень приятно снова оказаться в национальной команде. Вернулась за месяц до Евробаскета - и теперь буду готовиться к турниру полной сил. Нам, конечно, досталась "группа смерти", но это не критичная проблема. Главное, чтобы все мы верили в себя и в команду, были как семья. И боролись за каждый мяч, как бульдоги.

Между тем

Сегодня в ОКР прошла встреча руководства Российской Федерации Баскетбола с представителями клубов/команд Первого и Второго дивизионов мужской Суперлиги. На совещании были подведены итоги завершившегося сезона, отмечены его положительные и отрицательные моменты. Представителям "Востока-65" были вручены золотые жетоны - за победу в регулярном чемпионате Суперлиги 1.

Были затронуты вопросы развития билетных программ и телетрансляций матчей. Обсуждались изменения в Регламенте и календарь следующего сезона.

Напомним, что в Первом дивизионе Суперлиги место снявшегося по ходу чемпионата "Иркута" занял "Уфимец" - как победитель Второго дивизиона.