Салах или Кейн? Сегодня состоится финал Лиги чемпионов

Сегодня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" пройдет главный матч клубного европейского сезона. В финале Лиги чемпионов встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Англичане, коих в Мадрид приехало порядка 90 тысяч, оккупировали центр города еще за два дня до финала. Казалось, они вообще не спали: даже в три часа ночи на улицах были слышны песни и кричалки в исполнении болельщиков "Ливерпуля". К чести местных жителей, относились они к этому с понимаем. И не особо мешали веселым гостям.

Местом их массового скопления стала одна из фан-зон, расположенная на "Пласа-Майор" в центре Мадрида. На протяжении нескольких дней там проходил фестиваль чемпионов. Конкурсы, концерты известных поп-звезд, мастер-классы - всего этого было более чем достаточно.

- Ого, этот парень в майке "Тоттенхэма"! - удивился один из коллег, увидев молодого человека в футболке "шпор".

Если говорить о противостоянии болельщиков, то здесь полное преимущество было за "Ливерпулем". Фанаты лондонской команды подтягивались к центру лишь ближе к вечеру и вели себя очень скромно. Да, они тоже порядком напивались и горланили какие-то песни, но на фоне болельщиков "красных" выглядело все это как-то неубедительно.

Что поразило - даже когда фанаты "Тоттенхэма" выкрикивали обидные кричалки в адрес Юргена Клоппа или Мохаммеда Салаха, их оппоненты смеялись и даже аплодировали им.

- А чего обижаться? Мы вообще спокойно относимся к ним, потому что не считаем их за конкурентов, - объяснил мужчина лет 50 в майке "Ливерпуля". - У меня есть сын, он родился в 1992 году. А в последний раз "Тоттенхэм" выигрывал что-то серьезное за год до этого. Вот и все! Мы не любим "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". А со "шпорами" все нормально. Пусть орут. Мы им покажем в субботу, кто сильнее.

Накануне команды впервые побывали на стадионе "Атлетико" и провели там тренировки. Предшествовали им пресс-конференции с участием главных тренеров - Юргена Клоппа ("Ливерпуль") и Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"). Вели они себя так, словно впереди не важнейший матч сезона, а отпуск. Немец охотно улыбался и обстоятельно отвечал на все вопросы, а аргентинец выдал такой номер, после которого мы, журналисты, смеялись несколько минут. Один из репортеров спросил у Почеттино: почему он похудел? Маурисио сделал удивленное лицо, поднялся на ноги и сделал модельную позу.

"Ничего не изменилось, я в форме", - пошутил он.

Поскольку тренировки были полностью открыты для СМИ, никаких сюрпризов они в себе не таили. Разминка, удары по воротам, двухсторонка - стандартный в таких ситуациях набор. Как и предполагали английские журналисты, в основной группе занимался один из лучших бомбардиров "Тоттенхэма" последних лет Гарри Кейн. Он не выходил на поле с конца апреля, но к финалу вернулся в строй. Впрочем, это далеко не гарантия, что Кейн появится на поле с первых минут.

Как и полагается, недостатка в прогнозах перед таким матчем нет. Фаворит однозначный - "Ливерпуль". Британские коллеги почему-то уверены, что один из лидеров "красных" Мохаммед Салах обязательно забьет. К слову, интересная деталь: "Ливерпуль" не проиграл ни одного матча из 14 в Лиге чемпионов, в которых отличился египтянин.

Составы по версии "РГ"

"Тоттенхэм": Уго Льорис, Кевин Триппьер, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Дэнни Роуз, Мусса Сиссоко, Гарри Винкс, Кристиан Эриксен, Деле Алли, Сон Хын Мин, Лукас Моура.

"Ливерпуль": Алиссон, Трент-Александер Арнольд, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Жоржиньо Вейналдум, Фабиньо, Джеймс Милнер, Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохаммед Салах.