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Рубрика: В мире

США могут предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО

Текст: Андрей Васильев

Вашингтон может предоставить Киеву статус главного военно-политического союзника вне рамок НАТО. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса США, сообщается на странице Facebook украинского посольства в Соединенных Штатах.

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Соавторами данного документа стали влиятельные конгрессмены: главы комитета по иностранным делам, демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среды данного комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

Формально данный документ антироссийской направленности призван "усилить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". В проекте говорится, что политика США должна включать поддержку "права Украины на защиту от российской агрессии путем предоставления ей безопасности помощи со стороны США". На деле проект призван способствовать расширению каналов поставки различных видов вооружений из США на Украину.

Фото: AP Photo/David Zalubowski
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В сообщении посольства прямо говорится о том, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности Украины, в том числе "путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам".

В случае принятия перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Вашингтоном Киеву, может быть расширен за счет противотанковых, противокорабельных и даже противовоздушных систем. Авторы документа не скрывают, что приоритетной в перспективе становится процедура принятия Украины в Североатлантический альянс.

В мире США В мире экс-СССР Украина
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