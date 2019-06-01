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01.06.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Отцы и деньги

Только в Москве 239 алиментщиков должны по миллиону рублей и более
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(7875)
Новая практика: суды начали активно признавать без вести отсутствующими беглых алиментщиков, от которых слишком долго ни слуху ни духу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщили "РГ" в Федеральной службе судебных приставов, в прошлом году судами признано безвестно отсутствующими 772 должника по алиментам.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Судебные приставы получили право искать должников за границей

Весной прошлого года был принят закон, позволивший судам принимать такие решения на основании материалов, предоставленных судебными приставами. Правда, непосредственно иск подают не приставы, а взыскатели: родные беглого алиментщика, которые должны получить от него деньги.

Перевод алиментщика в статус "пропавшего" позволит назначать его детям пенсии по потере кормильца. А имущество беглых отцов может передаваться в доверительное управление, за счет этого имущества тоже можно будет погашать долги. Если же потерявшийся отец до сих пор прописан в квартире бывшей семьи, его выпишут.

При этом самого факта, что человек просто не отвечает на звонки, недостаточно для принятия такого решения. Процедура гарантирует защиту прав и должника. Материалы от приставов должны подтверждать, что гражданина искали, приняли все меры, но найти его не удалось.

Перевод злостного алиментщика  в статус «пропавшего» позволит  назначать его детям пенсии  по потере кормильца за счет казны

Схема такая: должник объявляется в розыск, пробивается по всем базам. Если в течение года человека не удается найти, тогда приставы официально информируют взыскателей - тех, кто должен получать алименты, - о безрезультатности розыска. При этом людям разъяснят, что у них есть право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Тогда бывшая жена вправе подать заявление в суд, а приставы подкрепят иск своими документами. Иными словами, в исчезнувшие запишут лишь тех, кто действительно исчез - из поля зрения семьи и информационных сетей.

Фото: iStock
Пенсии и алименты не заберут за долги

Всего же, по данным службы судебных приставов на 1 мая, на исполнении в территориальных органах ведомства находится 826 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, из которых по 78 процентов должниками являются мужчины, по 22 процентов - женщины. Всего же со злостных алиментщиков взыскано 5 миллиардов рублей.

По 54 процентам исполнительных производств возраст должников варьируется от 30 до 40 лет.

"С целью взыскания алиментов к должникам применяется широкий комплекс мер принудительного исполнения. Так, в рамках каждого второго исполнительного производства применяется временное ограничение на выезд из Российской Федерации. Благодаря указанной меры взыскано 2,6 млрд рублей алиментов, - рассказывают в Федеральной службе судебных приставов. - Данная мера наиболее эффективна в Москве, Краснодарском, Красноярском, Пермском краям, Кемеровской, Иркутской, Московской и Челябинской областям".

Еще любопытная цифра: 239 алиментщиков должны своим детям более миллиона рублей.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Инфографика "Рг"/ Александр Чистов/ Владислав Куликов
Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП Разводы и алименты
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