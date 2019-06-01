Супруги смогут составлять завещание по новым правилам

"У супругов появилась возможность составлять завещание как единый документ. И оно автоматически отменяется в случае расторжения брака, - рассказывает эксперт "РГ", нотариус Глеб Акимов. - Раньше, напомню, нельзя было составить завещание в форме одного документа от обоих супругов сразу".

Такой вид завещания заранее определит круг наследников, имущество, которое им перейдет и в каких долях. Также супруги сразу определятся, что будет принадлежать каждому на момент смерти второй половинки. Все это должно сократить количество споров по наследству.

Также, продолжает Глеб Акимов, закон вводит такое понятие как наследственный договор: "Отличается он от простого завещания тем, что в нем отмечаются условия, которые наследователь обязан исполнить. Например, он получит квартиру при условии, если будет заботиться о детях умершего. Но если наследник не выполнит прописанные в наследственном договоре свои обязанности, он через суд потеряет все права на наследство". По словам эксперта, одно из преимуществ наследственного договора заключается в том, что наследник вступает в права наследования непосредственно после кончины автора завещания, а не обязан ждать шесть месяцев.

Закон внес изменения и в работу нотариуса, который будет заниматься завещанием. Например, он обязан вести видеофиксацию подписания совместного завещания и наследственного договора. "Действительно, составлять совместное завещание в закрытой форме не получится. Это когда человек составляет завещание самостоятельно, кладет в конверт, запечатывает и передает нотариусу. И сам нотариус не знает, что именно написано в завещании", - поясняет Глеб Акимов.

И предлагает в будущем усовершенствовать этот закон. По его мнению, в него надо добавить "ограничение свободы завещания для пережившего супруга, как это предусмотрено для совместных завещаний в праве зарубежных стран (это одно из главных преимуществ именно совместного завещания). Таким ограничением мог бы быть, например, запрет отмены или изменения пережившим супругом совместного завещания".