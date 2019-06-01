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Рубрика: Экономика

Супруги смогут составлять завещание по новым правилам

Текст: Георгий Панин
Сегодня, 1 июня, заработал закон, который позволяет супругам составлять совместное завещание. Благодаря этому муж и жена смогут заранее прописать, что и кому достанется в случае смерти одного из них.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"У супругов появилась возможность составлять завещание как единый документ. И оно автоматически отменяется в случае расторжения брака, - рассказывает эксперт "РГ", нотариус Глеб Акимов. - Раньше, напомню, нельзя было составить завещание в форме одного документа от обоих супругов сразу".

Такой вид завещания заранее определит круг наследников, имущество, которое им перейдет и в каких долях. Также супруги сразу определятся, что будет принадлежать каждому на момент смерти второй половинки. Все это должно сократить количество споров по наследству.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Также, продолжает Глеб Акимов, закон вводит такое понятие как наследственный договор: "Отличается он от простого завещания тем, что в нем отмечаются условия, которые наследователь обязан исполнить. Например, он получит квартиру при условии, если будет заботиться о детях умершего. Но если наследник не выполнит прописанные в наследственном договоре свои обязанности, он через суд потеряет все права на наследство". По словам эксперта, одно из преимуществ наследственного договора заключается в том, что наследник вступает в права наследования непосредственно после кончины автора завещания, а не обязан ждать шесть месяцев.

Закон внес изменения и в работу нотариуса, который будет заниматься завещанием. Например, он обязан вести видеофиксацию подписания совместного завещания и наследственного договора. "Действительно, составлять совместное завещание в закрытой форме не получится. Это когда человек составляет завещание самостоятельно, кладет в конверт, запечатывает и передает нотариусу. И сам нотариус не знает, что именно написано в завещании", - поясняет Глеб Акимов.

И предлагает в будущем усовершенствовать этот закон. По его мнению, в него надо добавить "ограничение свободы завещания для пережившего супруга, как это предусмотрено для совместных завещаний в праве зарубежных стран (это одно из главных преимуществ именно совместного завещания). Таким ограничением мог бы быть, например, запрет отмены или изменения пережившим супругом совместного завещания".

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