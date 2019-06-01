Трамп исключил Индию из числа получающих торговые льготы стран

Президент Дональд Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций США (GSP), говорится в заявлении Белого дома.

Индия не убедила США в том, что предоставит справедливый и приемлемый доступ к внутренним рынкам. В этой связи целесообразно убрать Индию из списка развивающихся стран-бенефициаров GSP с 5 июня 2019 года, говорится в документе.

В середине мая Вашингтон лишил торговых льгот Турцию. По оценкам американской стороны, за 45 лет участия в программе экономика страны сильно выросла и диверсифицировалась. О планах отменить льготы для обеих стран президент США объявил Конгрессу в начале марта 2019 года.

Напомним, программа GSP действует с 1974 года и предусматривает беспошлинный ввоз отдельных категорий товаров из стран с развивающейся экономикой. Двусторонние соглашения в этой сфере должны регулярно продлеваться.