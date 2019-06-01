Трамп назвал Меган Маркл "неприятной"

Президент Дональд Трамп назвал супругу принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган "неприятной" за ее высказывания о нем в прошлом. Это замечание прозвучало накануне визита главы администрации США в Великобританию, который состоится 3-5 июня, сообщает газета The Washington Examiner.

"Что я могу сказать? Я не знал, что она была "неприятной". В тоже время, здорово, что американка является супругой британского принца. Она отлично справится с этой ролью", - уверен Трапм.

Напомним, актриса Меган Маркл назвала Трампа "женоненавистником". Она сказала, что рассмотрит возможность остаться в Канаде после съемок, если он выиграет президентские выборы 2016 года. Меган вышла замуж за принца Гарри в мае 2018 года и родила своего первого ребенка в начале этого месяца.