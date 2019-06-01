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Рубрика: В мире

Трамп оценил кандидатуру Джонсона на пост британского премьер-министра

Борис Джонсон и Тереза Мэй. Фото: AP Photo/Thierry Charlier Борис Джонсон и Тереза Мэй. Фото: AP Photo/Thierry Charlier
Борис Джонсон и Тереза Мэй. Фото: AP Photo/Thierry Charlier

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон отлично справился бы с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью газете The Sun. Трамп отметил, что знает разных участников лидерской гонки, но считает, что именно Джонсон "был бы великолепен". Американский лидер назвал Джонсона талантливым, подчеркнув, что всегда ему симпатизировал. "Он был очень позитивно настроен по отношению ко мне и нашей стране", - цитирует ТАСС.

Фото: Ben STANSALL / AFP
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Трамп также заявил, что может оказать серьезное влияние на борьбу за кресло британского премьера. По его словам, некоторые из претендентов обращались к нему за помощью. Глава Белого дома не стал называть конкретные фамилии, отметив, что мог бы помочь любому, если бы решил его поддержать.

На прошлой неделе, напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что седьмого июня уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за невозможности реализовать Brexit. "Процесс избрания нового лидера должен начаться на следующей неделе. Я проинформировала Ее Величество Королеву о своих намерениях и буду продолжать выполнять обязанности премьер-министра до завершения этого процесса", - пояснила Мэй.

Среди тех, кто уже заявил, что точно выдвинет свою кандидатуру или, как ожидается, сделает это в ближайшие дни, британские СМИ называют 12 кандидатов. Главный фаворит гонки - экс-министр иностранных дел, а до этого мэр Лондона, Борис Джонсон.

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