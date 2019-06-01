Трамп пригласил Зеленского с визитом в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба президентской администрации.

В заявлении говорится, что Зеленский поблагодарил США за "последовательную поддержку территориальной целостности Украины". В этой связи отмечается, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был представлен в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом по формированию стратегического партнерства.

Законопроект предполагает передачу Киеву вооружений, в том числе противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем, продажу летальных оборонных средств, а также усиление возможности противостоять кибератакам.

Дата возможного визита Зеленского в США пока не называется. Источники украинского издания "Зеркало недели" утверждают, что это может произойти после саммита G20 в конце июня.