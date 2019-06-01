Три человека погибли в результате крушения судна в Корее

Три человека погибли, одного матроса удалось спасти - таков исход инцидента у берегов Южной Кореи, где перевернулось рыболовецкое судно.

Как сообщили в Службе береговой охраны Республики Корея, инцидент случился на рассвете в Желтом море в девяти километрах от побережья Кореи в уезде Пуан провинции Северная Чолла. По невыясненным пока причинам небольшое рыболовецкое судно водоизмещением 7,93 тонны перевернулось. Из четырех членов экипажа лишь один смог выскочить из судна, тогда как остальные оказались заблокированными внутри.

Спасшимся оказался гражданин Вьетнама, он сильно замерз, но сумел дождаться помощи, сидя на днище. Спасатели извлекли остальных членов экипажа - корейцев, которые тогда еще были без сознания. Однако по дороге в больницу все они скончались.

По словам спасенного, в момент крушения особого волнения не было, он также не почувствовал какого-либо удара. Эксперты отмечают, что в этом районе нет подводных скал, а потому причины опрокидывания судна пока остаются невыясненными. Возможно их удастся определить уже сегодня, так как при помощи прибывшего морского крана судно удалось извлечь из воды и доставить на сушу.

Напомним, что на днях в Будапеште затонул прогулочный катер, на борту которого было 35 человек, включая 33 туриста из Южной Кореи. Спасти удалось лишь семь человек, все остальные числятся либо погибшими либо пропавшими без вести. Ведутся поисково-спасательные работы, но пока нет никаких новостей о новых спасенных либо найденных телах.