Ученые рассказали, что замороженные фрукты и овощи полезнее свежих

Исследователи из Университета штата Северная Каролина выяснили, что замороженные овощи, фрукты и ягода могут содержать больше - иногда на 50% - минералов и витаминов, чем свежая продукция на прилавках.

- С точки зрения сохранения продуктов заморозка является лучшим способом. Таким образом, все полезные соединения, которые есть с свежих зрелых плодах, доступны человеку после разморозки, - отметил ведущий автор исследования Али Бузари.

Как пояснили специалисты, фрукты и овощи, предназначенные для заморозки, обычно собирают в период их максимальной зрелости, когда они содержат максимальное количество витаминов и минералов. А вот для продажи на рынке или в магазинах продукцию, чтобы она не портилась при перевозке и хранении на складах, срывают в неспелом виде.

- Собранные на пике зрелости фрукты, которые планируется потом заморозить, могут содержать на 10%-50% больше питательных веществ, чем фрукты с рынка или из супермаркета, - объяснил сотрудник Министерства сельского хозяйства США Джин Лестер.

Исследователи посоветовали выбирать замороженную продукцию без добавок (соли, сахара). На овощах и фруктах не должно быть кристаллов льда и они должны быть твердыми, пишет CNN.