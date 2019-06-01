В центре содержания мигрантов в США может вспыхнуть бунт

В центре содержания мигрантов на границе США и Мексики из-за нечеловеческих условий содержания беженцев в любой момент может начаться бунт. К такому выводу пришло издание TheNewYorkPost, ссылаясь на отчет пограничного департамента министерства внутренней безопасности.

Согласно отчету, опубликованному в пятницу, в обрабатывающем центре Эль-Пасо-дель-Норте в Западном Техасе находится 900 человек. В то время, как в здании может быть размещено всего 125 человек. Это выяснилось в ходе проверки с участием генерального инспектора департамента, который неожиданно посетил объект в начале мая. Так, в одной из камере, вмещающей 12 человек, содержалось 76 мигрантов. Люди были вынуждены стоять в туалетах, чтобы не задохнуться.

"Управление пограничного патруля заявило, что существует обеспокоенность того, что рост напряженности среди лиц, содержащихся в центре, может обернуться насильственными действиями", - говорится в отчете.

Напомним, что в среду пограничный патруль задержал 1 036 мигрантов, незаконно пересекающих границу США и Мексики около Эль-Пасо. Это самая большая группа нелегальных мигрантов, когда-либо задержанных на границе двух стран.