В ДТП с Хосе Антонио Рейесом погиб его двоюродный брат

Новости

В Ростове-на-Дону застрелен экс-помощник депутата 17:48
Названа причина столкновения поезда и грузовика в Адыгее 17:12
В Дзержинске стабилизировали ситуацию после взрывов 17:08
Задолго до Arkana: что ломается в подержанных кроссоверах Renault 17:08
Лидеры исламских стран осудили США за перенос посольства в Иерусалим 17:04
Аллигатор ворвался в дом женщины во Флориде и уничтожил ее винный погреб 17:03
В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик 16:53
В Москве сфотографировали новый кроссовер Exeed 16:38
Протестующие готовятся парализовать Лондон во время визита Трампа 16:26
Число пострадавших от взрывов в Дзержинске выросло до 38 16:19
Начались съемки фильма про "Черную вдову" Наташу Романову 15:55
СК возбудил дело о взрывах в Дзержинске 15:40
Вышел трейлер нового сериала Бориса Хлебникова 15:28
В Дзержинске после взрывов на заводе объявлен режим ЧС 15:25
Экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП 15:14
В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы 15:13
Канал HBO закрывает ситком "Силиконовая долина" 15:13
В Петербурге Александр Беглов вручил ключи от квартир детям-сиротам 15:07
Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar 15:05
НАСА отправит оборудование на Луну в 2020 году 14:59
Какие компании изменили цены на автомобили в России 14:56
Факел II Европейских игр побывал на малой родине Лукашенко 14:53
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 27 14:51
Пожар из-за взрывов на заводе в Дзержинске перешел на соседнее здание 14:26
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
01.06.2019 17:26
Рубрика: Спорт

В ДТП с Хосе Антонио Рейесом погиб его двоюродный брат

Текст: Максим Макарычев

В машине с бывшим футболистом сборной Испании Хосе Антонио Рейесом, погибшим в автокатастрофе в Утрере, недалеко от Севильи, находились еще два человека, сообщает The Daily Mail. В результате ДТП, во время которого загорелся автомобиль футболиста, погиб его двоюродный брат 23-летний Джонатан Рейес, находившийся на заднем сиденье.

Еще одному пассажиру, который находился на переднем сиденье, удалось выбраться из горящего автомобиля, однако он был доставлен в больницу с сильными ожогами.

У бывшей звезды "Арсенала" и "Севильи" осталось трое детей: дочери Ноэлия и Триана, и сын Хосе Антонио-младший.

Фото: REUTERS
Убийца 12 человек в Вирджинии имел репутацию "недовольного сотрудника"

По сообщению испанского телеканала Deportes Cex, авария произошла около 11.40 утра на дороге между Утрерой, родным городом Рейеса, и Севильей. Кадры с места аварии показывают, как сгоревший автомобиль, который перевернулся, лежит в канаве на обочине дороги.

Рейес, который сыграл 21 матч за сборную Испании, начал свою карьеру в родном клубе "Севилья" и дебютировал в команде в возрасте 16 лет. Покинув "Севилью", он подписал контракт с лондонским "Арсеналом" за 15 миллионов фунтов стерлингов. Он выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и стал первым испанцем, который выиграл титул чемпиона Англии.

Французский тренер Арсен Венгер, который руководил "Арсеналом" с 1996 по 2018 годы, отдал дань уважения испанцу.

"Я опустошен, услышав ужасные новости о Хосе, - сказал он в заявлении, опубликованном "Арсеналом". - Он навсегда останется в наших сердцах".

Бывший игрок сборной Испании Сеск Фабрегас, который играл с Рейесом в "Арсенале", сказал: "Это мой первый большой друг в мире профессионального футбола, мой сосед по комнате, который всегда хотел спать с кондиционером даже при плюс 10 градусов. Это был скромный парень, у которого всегда была улыбка на лице, отличный футболист и замечательный человек".

Аллигатор ворвался в дом женщины во Флориде и уничтожил ее винный погреб

"Я всегда говорил, что ты был одним из величайших талантов в футболе, и я знаю, что я не ошибаюсь. Два дня назад я говорил о тебе в интервью, это может быть знаком, я буду помнить тебя, мой великий друг", - добавил Фабрегас.

Соболезнования семье покойного выразили многие клубы, игроки, представители мира футбола и спорта. Рейес уехал из "Арсенала", чтобы вернуться в Испанию. Он был отдан в аренду "Реалу", а затем в 2007 году присоединился к "Атлетико" Мадрид, с которым дважды выиграл Лигу Европы. Он вернулся в "Севилью" в 2012 году, а затем выступала за "Эспаньол", "Кордобу", один из китайских клубов.

35-летний Хосе Антонио Рейес в январе этого года подписал пятимесячное соглашение с "Эстремадурой", которое истекало на днях. Его последний матч завершился победой "Эстремадуры" со счетом 1: 0 в Алькорконе 18 мая, и его команда должна была сыграть в воскресенье против Кадиса.

Все семь игр второго дивизиона, которые должны состояться в субботу и воскресенье, были отложены и будут сыграны во вторник. Также пройдет минута молчания в память об игроке перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спорт Футбол Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России вступил в силу порядок тюнинга автомобилей
Главу Раменского района разоблачил детектор лжи
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек
Трамп пригласил Зеленского с визитом в Вашингтон
ЦБ ввел защиту банковских вкладов от хакеров