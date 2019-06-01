В ДТП с Хосе Антонио Рейесом погиб его двоюродный брат

В машине с бывшим футболистом сборной Испании Хосе Антонио Рейесом, погибшим в автокатастрофе в Утрере, недалеко от Севильи, находились еще два человека, сообщает The Daily Mail. В результате ДТП, во время которого загорелся автомобиль футболиста, погиб его двоюродный брат 23-летний Джонатан Рейес, находившийся на заднем сиденье.

Еще одному пассажиру, который находился на переднем сиденье, удалось выбраться из горящего автомобиля, однако он был доставлен в больницу с сильными ожогами.

У бывшей звезды "Арсенала" и "Севильи" осталось трое детей: дочери Ноэлия и Триана, и сын Хосе Антонио-младший.

По сообщению испанского телеканала Deportes Cex, авария произошла около 11.40 утра на дороге между Утрерой, родным городом Рейеса, и Севильей. Кадры с места аварии показывают, как сгоревший автомобиль, который перевернулся, лежит в канаве на обочине дороги.

Рейес, который сыграл 21 матч за сборную Испании, начал свою карьеру в родном клубе "Севилья" и дебютировал в команде в возрасте 16 лет. Покинув "Севилью", он подписал контракт с лондонским "Арсеналом" за 15 миллионов фунтов стерлингов. Он выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и стал первым испанцем, который выиграл титул чемпиона Англии.

Французский тренер Арсен Венгер, который руководил "Арсеналом" с 1996 по 2018 годы, отдал дань уважения испанцу.

"Я опустошен, услышав ужасные новости о Хосе, - сказал он в заявлении, опубликованном "Арсеналом". - Он навсегда останется в наших сердцах".

Бывший игрок сборной Испании Сеск Фабрегас, который играл с Рейесом в "Арсенале", сказал: "Это мой первый большой друг в мире профессионального футбола, мой сосед по комнате, который всегда хотел спать с кондиционером даже при плюс 10 градусов. Это был скромный парень, у которого всегда была улыбка на лице, отличный футболист и замечательный человек".

"Я всегда говорил, что ты был одним из величайших талантов в футболе, и я знаю, что я не ошибаюсь. Два дня назад я говорил о тебе в интервью, это может быть знаком, я буду помнить тебя, мой великий друг", - добавил Фабрегас.

Соболезнования семье покойного выразили многие клубы, игроки, представители мира футбола и спорта. Рейес уехал из "Арсенала", чтобы вернуться в Испанию. Он был отдан в аренду "Реалу", а затем в 2007 году присоединился к "Атлетико" Мадрид, с которым дважды выиграл Лигу Европы. Он вернулся в "Севилью" в 2012 году, а затем выступала за "Эспаньол", "Кордобу", один из китайских клубов.

35-летний Хосе Антонио Рейес в январе этого года подписал пятимесячное соглашение с "Эстремадурой", которое истекало на днях. Его последний матч завершился победой "Эстремадуры" со счетом 1: 0 в Алькорконе 18 мая, и его команда должна была сыграть в воскресенье против Кадиса.

Все семь игр второго дивизиона, которые должны состояться в субботу и воскресенье, были отложены и будут сыграны во вторник. Также пройдет минута молчания в память об игроке перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде.