В эту субботу "желтые жилеты" снова проводят акции протеста в Париже

Сколько "желтых жилетов" примут участие в 29-ом по счету общенациональном дне единых действий? Это вопрос сегодня задают себе все французы, включая самих манифестантов, представителей властных структур, жителей городов, где проходят их выступления.

Дело в том, что с каждым разом участников "желтых" акций становится все меньше. В прошлую субботу по всей стране на улицы вышли 12 с половиной тысяч человек, что в 20 раз меньше, чем полгода назад, когда во Франции сдетонировал самый мощный за многие десятилетие социальный протест.

По сути, сейчас на "желтые субботники" сходятся лишь самые непримиримые противники нынешнего правительства и президента Макрона в первую очередь.

Тем не менее, и на этот раз активисты движения намереваются навестить французскую столицу. Правда, призывов в соцсетях накануне было меньше, чем обычно.

Один из них на своей странице в Facebook опубликовала неформальный лидер "жилетов" Присциллия Людски. Она предлагает единомышленникам собраться на юге Парижа в районе площади Данфер-Рошро и пройти маршем до площади Наций на востоке столицы. Эта акция обозначена следующим образом: "Акт 29 - против репрессий полиции и государства". Ее поддержал другой вождь движения Жером Родригес, который настаивает на том, чтобы "жилеты" ни в коем случае не поддавались упадническим настроениям, оставались готовыми бороться "за свободу самовыражения и право на проведение манифестаций".

Еще одна группа протестующих заявила о намерении "отстаивать демократию" в стране с помощью шествия, которое взяло бы начало у Триумфальной арки, на что сразу же получили отрицательный ответ из городской префектуры. Как и в предыдущие субботы сама арка, как и Елисейские поля в целом, а также кварталы вокруг президентского дворца, здания Национального собрания и собора Парижской Богоматери объявлены запретной для "жилетов" зоной. Скорее всего, этим активистам движения придется собраться в другом месте.

Тем временем прокурор Парижа Реми Эйтс в интервью газете "Паризьен" сообщил о том, что в отношении 174 полицейских и жандармов, подозреваемых в превышении служебных полномочий в ходе разгона "желтых" манифестации, силами Генеральных инспекций полиции и жандармерии проводились внутренние расследования. По его словам, 57 из них переданы в прокуратуру, а по восьми, которые, в частности, касаются нанесения серьезных увечий, в том числе с применением резиновых пуль, уже ведется судебная проверка.

Напомним, что с ноября прошлого года почти две с половиной тысячи демонстрантов обращались за медицинской помощью. Причем 24 человека получили ранения глаз, а пять манифестантов лишились кистей рук.