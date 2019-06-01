В Минобороны РФ рассказали о механизмах сотрудничества в АТР

По мнению российского генерала, дискуссии, подобные тем, что ведутся на этой конференции, сегодня особенно востребованы на фоне реконфигурации глобального геополитического ландшафта. Эти изменения происходят разными способами.
С одной стороны, естественным образом появляются новые центры политического, экономического и военного роста. Со временем эти центры видят потребность в том, чтобы объединиться на благо своих народов и стран. Так в свое время возникло объединение РИК, куда вошли Россия, Индия и Китай. Также естественным образом появились БРИКС и ШОС.
- Этим же путем пошла АСЕАН - десять стран поняли свою общую заинтересованность в том, чтобы объединить усилия, развивать экономическое сотрудничество и совместно обеспечивать свою безопасность, - напомнил Фомин.
Сегодня эта структура, по оценке российского чиновника, является краеугольным камнем системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она обеспечивается слаженными механизмами сотрудничества со странами-партнерами - Восточноазиатским саммитом, региональным форумом АСЕАН по безопасности, механизмом совещаний министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами.
С другой стороны, наблюдаются тенденции, когда отдельные геополитически ориентированные державы насаждают свои подходы и насильно заставляют страны заниматься какой-то совместной работой в своих интересах. "Так, некоторые международные игроки под видом новых схем региональной конфигурации пытаются продвигать блоковые построения военно-политического толка, так называемые "индо-тихоокеанские стратегии", - отметил Фомин, - Разработанная ими концепция создания "свободного и открытого индо-тихоокеанского региона" - ИТР, на наш взгляд, внедряется искусственно и в своей основе имеет геополитические интересы отдельных стран.
В России считают, что в настоящее время создается видимость, что "индо-тихоокеанской концепции" придается общерегиональный масштаб. Ее представляют как единственный, безальтернативный формат межгосударственного взаимодействия на пространстве двух океанов. При этом большинство расположенных там стран к обсуждению параметров новой конфигурации не привлекается, ставка делается на реализацию национальных стратегий и проектов.
Надо иметь в виду, что как минимум половина потенциальных участников концепции "индо-тихоокеанского региона", в частности страны западной части Индийского океана (государства Восточной Африки, Персидского залива), не принимают участия в выработке этой стратегии, хотя и входят в так называемую "зону ответственности" ИТР.
- Считаем такие подходы контрпродуктивными для Азиатско-Тихоокеанского региона, подрывающими сложившуюся здесь асеаноцентричность или, другими словами, центральную роль АСЕАН и выстроенных вокруг нее механизмов в решении региональных проблем безопасности, - заявил на конференции представитель России.
Он не скрывал, что в нашей стране не поддерживают избирательный подход к сотрудничеству, создание "групп по интересам", расшатывание основ многосторонней системы взаимодействия. Все это - не тот фундамент, на котором можно строить дальнейшее процветание Азиатско-Тихоокеанского региона. Новые идеи, касающиеся его стратегического обустройства, уверен Фомин, должны вести к формированию единого пространства сотрудничества и развития, комплексному укреплению всей системы связей и взаимоотношений. Это также применимо и к выстраиванию моделей оборонного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
В России считают, что его приоритетными задачами должно стать создание надежных механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на принципах равной и неделимой безопасности, внеблоковости, равноправии, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, расширении масштабов взаимодействия в различных областях военного дела.
- Убеждены, что межгосударственные отношения, как и взаимодействие военных ведомств в Азиатско-Тихоокеанском регионе следует выстраивать исключительно на универсально признанных нормах международного права, большинство из которых разработаны людьми, испытавшими на себе чудовищные последствия Второй мировой войны и не желавшими их повторения для своих потомков, - отметил замминистра обороны РФ.
Он также призвал коллег не забывать уроки нашей общей истории и руководствоваться теми принципами, которые страданиями наших предков навсегда заложены в основу межгосударственных взаимоотношений и продолжают эффективно обеспечиваться ООН.
Говоря о подходах к оборонному сотрудничеству, Фомин поделился опытом взаимодействия Минобороны РФ с военными ведомствами стран АТР в двустороннем и многостороннем формате. По его словам, уже имеются хорошие наработки в области борьбы с международным терроризмом, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, военной медицины, миротворческой деятельности, гуманитарного разминирования и безопасности на море. Россия активно взаимодействует по данным направлениям с Китаем, Индией, Вьетнамом, Мьянмой, Лаосом, Индонезией, Таиландом и Камбоджей.
В многостороннем формате Москва продолжает плодотворно сотрудничать в рамках "СМОА плюс". Совместно с Лаосом наша страна является сопредседателем экспертной рабочей группы "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию.
Как раз в рамках этого проекта российский инженерный отряд в марте нынешнего года завершил разминирование лаосской территории. Было очищено более 100 гектаров, обезврежено более 340 взрывоопасных пережитков войны - авиационных боеприпасов и мин, оставшихся в этой земле еще со времен войны во Вьетнаме. Одновременно наши специалисты обучают лаосских саперов работе с инженерным оборудованием.
Фомин также напомнил, что, начиная с 2020 года, Россия совместно с Мьянмой будет председательствовать в экспертной рабочей группе "СМОА плюс" по борьбе с терроризмом. Наша страна готова поделиться со всеми партнерами опытом в этой области, полученным в ходе операции в Сирии.
- Каждый раз, когда мы обращаемся к поиску новых моделей оборонного сотрудничества в регионе, мы должны учитывать фундамент, на котором эта модель должна быть построена, - обратился Фомин к участникам конференции. - Прочной основой для такого взаимодействия на сегодня можно считать уже сформированную, наработанную десятилетиями и развитую сеть политических, торгово-экономических и гуманитарных связей в рамках АСЕАН и диалоговых партнеров с параллельным выстраиванием широких трансконтинентальных коридоров в Евразии, в том числе по линии ЕАЭС-ШОС-АСЕАН.
Представитель России не скрывал, что наше минобороны всячески приветствует усилия стран-членов АСЕАН по созданию таких форматов взаимодействия с партнерами. Со своей стороны, Москва готова внести свой вклад в формирование справедливой, отвечающей интересам всех государств региона архитектуры равной и неделимой безопасности. Безопасности для всех и для каждого, на основе взаимовыгодного сотрудничества и равноправного партнерства.