В Минобороны РФ рассказали о механизмах сотрудничества в АТР

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая в Сингапуре на международной конференции "Шангри - Ла Диалог", поделился с коллегами из других стран нашими подходами к решению ключевых проблем в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поиску новых моделей сотрудничества между оборонными ведомствами.

По мнению российского генерала, дискуссии, подобные тем, что ведутся на этой конференции, сегодня особенно востребованы на фоне реконфигурации глобального геополитического ландшафта. Эти изменения происходят разными способами.

С одной стороны, естественным образом появляются новые центры политического, экономического и военного роста. Со временем эти центры видят потребность в том, чтобы объединиться на благо своих народов и стран. Так в свое время возникло объединение РИК, куда вошли Россия, Индия и Китай. Также естественным образом появились БРИКС и ШОС.

- Этим же путем пошла АСЕАН - десять стран поняли свою общую заинтересованность в том, чтобы объединить усилия, развивать экономическое сотрудничество и совместно обеспечивать свою безопасность, - напомнил Фомин.

Сегодня эта структура, по оценке российского чиновника, является краеугольным камнем системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она обеспечивается слаженными механизмами сотрудничества со странами-партнерами - Восточноазиатским саммитом, региональным форумом АСЕАН по безопасности, механизмом совещаний министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами.

С другой стороны, наблюдаются тенденции, когда отдельные геополитически ориентированные державы насаждают свои подходы и насильно заставляют страны заниматься какой-то совместной работой в своих интересах. "Так, некоторые международные игроки под видом новых схем региональной конфигурации пытаются продвигать блоковые построения военно-политического толка, так называемые "индо-тихоокеанские стратегии", - отметил Фомин, - Разработанная ими концепция создания "свободного и открытого индо-тихоокеанского региона" - ИТР, на наш взгляд, внедряется искусственно и в своей основе имеет геополитические интересы отдельных стран.

В России считают, что в настоящее время создается видимость, что "индо-тихоокеанской концепции" придается общерегиональный масштаб. Ее представляют как единственный, безальтернативный формат межгосударственного взаимодействия на пространстве двух океанов. При этом большинство расположенных там стран к обсуждению параметров новой конфигурации не привлекается, ставка делается на реализацию национальных стратегий и проектов.

Надо иметь в виду, что как минимум половина потенциальных участников концепции "индо-тихоокеанского региона", в частности страны западной части Индийского океана (государства Восточной Африки, Персидского залива), не принимают участия в выработке этой стратегии, хотя и входят в так называемую "зону ответственности" ИТР.

- Считаем такие подходы контрпродуктивными для Азиатско-Тихоокеанского региона, подрывающими сложившуюся здесь асеаноцентричность или, другими словами, центральную роль АСЕАН и выстроенных вокруг нее механизмов в решении региональных проблем безопасности, - заявил на конференции представитель России.

Он не скрывал, что в нашей стране не поддерживают избирательный подход к сотрудничеству, создание "групп по интересам", расшатывание основ многосторонней системы взаимодействия. Все это - не тот фундамент, на котором можно строить дальнейшее процветание Азиатско-Тихоокеанского региона. Новые идеи, касающиеся его стратегического обустройства, уверен Фомин, должны вести к формированию единого пространства сотрудничества и развития, комплексному укреплению всей системы связей и взаимоотношений. Это также применимо и к выстраиванию моделей оборонного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В России считают, что его приоритетными задачами должно стать создание надежных механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на принципах равной и неделимой безопасности, внеблоковости, равноправии, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, расширении масштабов взаимодействия в различных областях военного дела.

- Убеждены, что межгосударственные отношения, как и взаимодействие военных ведомств в Азиатско-Тихоокеанском регионе следует выстраивать исключительно на универсально признанных нормах международного права, большинство из которых разработаны людьми, испытавшими на себе чудовищные последствия Второй мировой войны и не желавшими их повторения для своих потомков, - отметил замминистра обороны РФ.

Он также призвал коллег не забывать уроки нашей общей истории и руководствоваться теми принципами, которые страданиями наших предков навсегда заложены в основу межгосударственных взаимоотношений и продолжают эффективно обеспечиваться ООН.

Говоря о подходах к оборонному сотрудничеству, Фомин поделился опытом взаимодействия Минобороны РФ с военными ведомствами стран АТР в двустороннем и многостороннем формате. По его словам, уже имеются хорошие наработки в области борьбы с международным терроризмом, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, военной медицины, миротворческой деятельности, гуманитарного разминирования и безопасности на море. Россия активно взаимодействует по данным направлениям с Китаем, Индией, Вьетнамом, Мьянмой, Лаосом, Индонезией, Таиландом и Камбоджей.

В многостороннем формате Москва продолжает плодотворно сотрудничать в рамках "СМОА плюс". Совместно с Лаосом наша страна является сопредседателем экспертной рабочей группы "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию.

Как раз в рамках этого проекта российский инженерный отряд в марте нынешнего года завершил разминирование лаосской территории. Было очищено более 100 гектаров, обезврежено более 340 взрывоопасных пережитков войны - авиационных боеприпасов и мин, оставшихся в этой земле еще со времен войны во Вьетнаме. Одновременно наши специалисты обучают лаосских саперов работе с инженерным оборудованием.

Фомин также напомнил, что, начиная с 2020 года, Россия совместно с Мьянмой будет председательствовать в экспертной рабочей группе "СМОА плюс" по борьбе с терроризмом. Наша страна готова поделиться со всеми партнерами опытом в этой области, полученным в ходе операции в Сирии.

- Каждый раз, когда мы обращаемся к поиску новых моделей оборонного сотрудничества в регионе, мы должны учитывать фундамент, на котором эта модель должна быть построена, - обратился Фомин к участникам конференции. - Прочной основой для такого взаимодействия на сегодня можно считать уже сформированную, наработанную десятилетиями и развитую сеть политических, торгово-экономических и гуманитарных связей в рамках АСЕАН и диалоговых партнеров с параллельным выстраиванием широких трансконтинентальных коридоров в Евразии, в том числе по линии ЕАЭС-ШОС-АСЕАН.

Представитель России не скрывал, что наше минобороны всячески приветствует усилия стран-членов АСЕАН по созданию таких форматов взаимодействия с партнерами. Со своей стороны, Москва готова внести свой вклад в формирование справедливой, отвечающей интересам всех государств региона архитектуры равной и неделимой безопасности. Безопасности для всех и для каждого, на основе взаимовыгодного сотрудничества и равноправного партнерства.