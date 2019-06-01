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01.06.2019 11:06
Рубрика: Экономика

В России выросли пошлины на экспорт нефти

Текст: Александра Воздвиженская
С 1 июня экспортная пошлина на нефть в России выросла на 5,8 доллара - до 110,4 доллара за тонну в связи с ростом цены нефти Urals. Пошлина на высоковязкую нефть поднялась с 10,4 до 11 долларов. Это следует из расчетов Минфина.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

В период мониторинга, который берется за основу, с 15 марта по 14 апреля тонна нефти Urals стоила 503,9 доллара, с 15 апреля по 14 мая она выросла в цене до 527,3 доллара.

Фото: iStock
Куда качнет цену нефти этим летом

Ставка пошлины в этом году - 30 процентов с корректирующим коэффициентом 0,833. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла, а также на экспорт товарного бензина повысится с 1 июня до 33,1 доллара за тонну, на темные нефтепродукты - до 110,4 доллара. Пошлина на нафту вырастет до 60,7 доллара за тонну, на кокс - до 7,1 доллара. Плата за экспорт сжиженного газа в июне остается нулевой.

Национальный правовой интернет-портал Беларуси сообщил, что с 1 июня также вырастут ставки на экспорт нефти и нефтепродуктов из Беларуси. Параметры дублируют действующие на территории России.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минфин Вступают в силу в июне 2019 года
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