В России выросли пошлины на экспорт нефти

В период мониторинга, который берется за основу, с 15 марта по 14 апреля тонна нефти Urals стоила 503,9 доллара, с 15 апреля по 14 мая она выросла в цене до 527,3 доллара.
Ставка пошлины в этом году - 30 процентов с корректирующим коэффициентом 0,833. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла, а также на экспорт товарного бензина повысится с 1 июня до 33,1 доллара за тонну, на темные нефтепродукты - до 110,4 доллара. Пошлина на нафту вырастет до 60,7 доллара за тонну, на кокс - до 7,1 доллара. Плата за экспорт сжиженного газа в июне остается нулевой.
Национальный правовой интернет-портал Беларуси сообщил, что с 1 июня также вырастут ставки на экспорт нефти и нефтепродуктов из Беларуси. Параметры дублируют действующие на территории России.