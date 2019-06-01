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Рубрика: В мире

В штате Вирджиния 11 человек погибли и 6 ранены в результате стрельбы

Полиция на месте трагедии в городе Вирджиния-Бич, США. 31 мая 2019 г. Фото: AP Photo/Vicki Cronis-Nohe Полиция на месте трагедии в городе Вирджиния-Бич, США. 31 мая 2019 г. Фото: AP Photo/Vicki Cronis-Nohe
Полиция на месте трагедии в городе Вирджиния-Бич, США. 31 мая 2019 г. Фото: AP Photo/Vicki Cronis-Nohe

По меньшей мере 11 человек погибли и еще шесть получили ранения во время стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на востоке США. Инцидент произошел в пятницу.

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По данным шефа полиции Джеймса Северы, стрелял служащий местного коммунального предприятия. Он вошел в здание и открыл беспорядочную стрельбу по другим служащим. Когда на место ЧП прибыли стражи порядка, началась перестрелка с ними. Нападавший мертв.

Все пострадавшие были госпитализированы. Информации об их состоянии пока нет. Одного из полицейских спас бронежилет, сообщил телеканал CNN.

По мнению помощника директора ФБР Криса Швейкера, причинами трагедии в Вирджиния-Бич могли стать психическое заболевание или конфликт на рабочем месте. "Но строить предположения пока рано, слишком мало данных", - цитирует ТАСС.

В мире США Массовые убийства в США
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