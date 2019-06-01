В штате Вирджиния 11 человек погибли и 6 ранены в результате стрельбы

По меньшей мере 11 человек погибли и еще шесть получили ранения во время стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на востоке США. Инцидент произошел в пятницу.
По данным шефа полиции Джеймса Северы, стрелял служащий местного коммунального предприятия. Он вошел в здание и открыл беспорядочную стрельбу по другим служащим. Когда на место ЧП прибыли стражи порядка, началась перестрелка с ними. Нападавший мертв.
Все пострадавшие были госпитализированы. Информации об их состоянии пока нет. Одного из полицейских спас бронежилет, сообщил телеканал CNN.
По мнению помощника директора ФБР Криса Швейкера, причинами трагедии в Вирджиния-Бич могли стать психическое заболевание или конфликт на рабочем месте. "Но строить предположения пока рано, слишком мало данных", - цитирует ТАСС.