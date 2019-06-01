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Рубрика: В мире

В США раскрыли детали законопроекта против "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев

Стали известны детали законопроекта о санкциях в отношении "Северного потока-2", сообщает деловое издание Bloomberg.

Документ, прежде всего, нацелен на суда, прокладывающие трубопровод. Предлагается, в том числе, отказывать в визах руководителям компаний, связанных с судами. Предусматривается также блокировать сделки с находящимся в США имуществом или активами, принадлежащими этим лицам. Кроме того, под санкции попадут организации, которые предоставляют страхование для проекта.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Ограничения предусматривают также запрет на выдачу экспортных лицензий американскими регулирующими органами, на получение займов на общую сумму более 10 миллионов долларов в течение 12 месяцев, отказ в работе с госдолгом США или федеральными средствами.

По оценкам издания Foreign Policy, удар направлен на швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, которые специализируются на прокладке трубопровода. Документ создан на основе опыта США по подрыву нефтяного экспорта Ирана. Напомним, авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон.

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