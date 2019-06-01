В США раскрыли детали законопроекта против "Северного потока-2"

Стали известны детали законопроекта о санкциях в отношении "Северного потока-2", сообщает деловое издание Bloomberg.

Документ, прежде всего, нацелен на суда, прокладывающие трубопровод. Предлагается, в том числе, отказывать в визах руководителям компаний, связанных с судами. Предусматривается также блокировать сделки с находящимся в США имуществом или активами, принадлежащими этим лицам. Кроме того, под санкции попадут организации, которые предоставляют страхование для проекта.

Ограничения предусматривают также запрет на выдачу экспортных лицензий американскими регулирующими органами, на получение займов на общую сумму более 10 миллионов долларов в течение 12 месяцев, отказ в работе с госдолгом США или федеральными средствами.

По оценкам издания Foreign Policy, удар направлен на швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, которые специализируются на прокладке трубопровода. Документ создан на основе опыта США по подрыву нефтяного экспорта Ирана. Напомним, авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон.