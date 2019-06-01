Власти Вирджинии назвали имя стрелка, убившего 12 человек

Бывший сотрудник коммунальных служб Диуэйн Крэддок расстрелял своих бывших сослуживцев в курортном городке Вирджиния-Бич. Из пистолета 45 калибра с глушителем и удлиненным магазином он убил двенадцать человек, а еще шестеро граждан получили ранения.

Прибывшие на место происшествия полицейские ранили подозреваемого, в результате чего он скончался, сообщает информационное агентство Reuters. По словам начальника полиции Вирджиния-Бич Джеймса Сервера, для входа в зону безопасности департамента коммунальных услуг подозреваемый использовал электронный пропуск. Вопросов к нему у охраны не возникло. В помещении Крэддок начал стрелять "хаотично и без разбора". Погибшие были найдены на всех трех этажах здания.

"Это ужасное место преступления. Следователи, работавшие с уликами, понесли физические, эмоциональные и психологические потери", - рассказал начальник полиции. Он отказался комментировать возможные мотивы преступления. Уточнил также, что в ходе следствия будут рассматриваться различные версии.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм распорядился приспустить флаги на всех госучреждениях штата с 1 по 8 июня. Последний раз подобное преступление было совершено в ноябре 2018 года в баре городка Таузенд-Оукс под Лос-Анджелеса. Убийца расстрелял двенадцать человек, а затем покончил с собой