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01.06.2019 23:13
Рубрика: В мире

Власти Вирджинии назвали имя стрелка, убившего 12 человек

Текст: Александр Саможнев

Бывший сотрудник коммунальных служб Диуэйн Крэддок расстрелял своих бывших сослуживцев в курортном городке Вирджиния-Бич. Из пистолета 45 калибра с глушителем и удлиненным магазином он убил двенадцать человек, а еще шестеро граждан получили ранения.

Фото: REUTERS
Убийца 12 человек в Вирджинии имел репутацию "недовольного сотрудника"
Фото: AP Photo/Vicki Cronis-Nohe
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек

Прибывшие на место происшествия полицейские ранили подозреваемого, в результате чего он скончался, сообщает информационное агентство Reuters. По словам начальника полиции Вирджиния-Бич Джеймса Сервера, для входа в зону безопасности департамента коммунальных услуг подозреваемый использовал электронный пропуск. Вопросов к нему у охраны не возникло. В помещении Крэддок начал стрелять "хаотично и без разбора". Погибшие были найдены на всех трех этажах здания.

"Это ужасное место преступления. Следователи, работавшие с уликами, понесли физические, эмоциональные и психологические потери", - рассказал начальник полиции. Он отказался комментировать возможные мотивы преступления. Уточнил также, что в ходе следствия будут рассматриваться различные версии.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм распорядился приспустить флаги на всех госучреждениях штата с 1 по 8 июня. Последний раз подобное преступление было совершено в ноябре 2018 года в баре городка Таузенд-Оукс под Лос-Анджелеса. Убийца расстрелял двенадцать человек, а затем покончил с собой

В мире США Массовые убийства в США
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