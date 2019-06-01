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01.06.2019 20:51
Рубрика: Спорт

Волейболисты РФ одержали первую победу в Лиге наций 2019

Текст: Илья Трисвятский
Мужская сборная России по волейболу одержала свою первую победу в розыгрыше Лиги наций 2019. Действующие чемпионы уже с новым главным тренером Туомасом Саммелвуо в субботу во втором туре на этапе в Нови-Саде (Сербия) взяли верх над Японией – 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 25:23).

Первым кадровым выводом из пятничного поражения от Франции стало изменение стартового состава. На позиции доигровщика чемпион Европы 2017 Дмитрий Волков сменил дебютанта Ярослава Подлесных, а вместо другого новичка блокирующего Ивана Яковлева вышел его коллега по амплуа Игорь Филиппов.

Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций

Игра проходила при совсем пустых трибунах - от силы две-три сотни зрителей. Все-таки сербские болельщики, прекрасно разбирающиеся в волейболе, пока не очень жалуют Лигу наций, где многие команды выступают без звезд, полурезервными составами. Даже накануне на встречу Сербия - Япония, по официальным данным Международной федерации волейбола, пришло 750 человек. Правда, в отчете национальной спортивной газеты "Спортски журнал" к этой цифре добавили еще 250 зрителей, а в авторитетной "Политике" и вовсе размахнулись - указали 3000 болельщиков. Конечно же, это преувеличение.

Россияне заметно превосходят японцев по ростовым данным, и, добавив мощи в атаке на заменах в "старте", наши волейболисты с небольшим запасом прочности взяли стартовый сет.

Японцы частенько упирались в наш блок без всяких вариантов. Должны были побеждать и во второй партии, но пока не можем избежать ошибок, часть которых происходит серийно.

Жаль, в концовке этого сета как бы пропало чудесное спасение мяча от либеро Валентина Голубева. Пытаясь достать улетающий за рекламные ограждения игровой снаряд, он вскочил на ребро массивного щита, оттолкнулся от него и фактически в цирковом полете вернул мяч на площадку. Аплодировал и зал, и соперники. А вот в четвертой партии остро замаячило продолжение матча на лотерее тай-брейка. Пришлось проявлять героические усилия, чтобы избежать пятого сета. Сначала сориентировался Саммелвуо, в нужный момент запросивший "челлендж" - видеопросмотр игрового эпизода. Беспристрастное решение электроники отменило первоначальный вердикт арбитра и изменило счет с 11:15 на 12:14. Тут же Егор Клюка за счет результативной подачи отыграл еще одно очко, но вскоре сам не справился с приемом - японцы ответили россиянину его же оружием. Далее ошибки на подаче Яковлева и Полетаева, плюс холостая атака привели к критическому отставанию - 15:19.

Мужская волейбольная сборная России стартует в Лиге наций

Тем временем подтянувшаяся на трибуны к матчу своей команды с французами сербская публика стала эмоционально поддерживать россиян. И параллельно что-то случилось со звуковым сопровождением в зале. В паузах вместо музыки - какое-то неприятное технологическое жужжание, а "челленджы" проходили в тишине, хотя обычно на просмотр спорных эпизодов ставится нагнетающая тревогу мелодия.

И все-таки концовку удалось спасти. Благо, в тот момент, когда отставание после атаки Егора Клюки сократилось до минимума (22:23), на подаче оказался сам герой предыдущего эпизода. Он выбрал допустимую степень риска при вводе мяча в игру, ибо ошибаться уже было категорически нельзя. Сначала Егор заметно затруднил прием сопернику и японцы не смогли толком организовать атаку, упершись в тройной блок. Виктор Полетаев вывел нашу сборную вперед, ну а точку Клюка поставил эйсом. Есть первая победа при Туомасе Саммелвуо!

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