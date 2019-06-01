Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar

YouTube-канал студии Pixar, которая, как известно, плохих мультфильмов не делает по определению, радует первым тизер-трейлером ленты "Вперёд" (Onward).

Выглядит перспективно: ручные драконы, бомжеватые единороги, домовитые тролли, кентавр-физкультурница и всё такое.

Действие фильма разворачивается в тихом пригороде, где весь этот бестиарий (плюс гномы, русалки, эльфы, так далее) более-менее мирно и цивилизованно уживается. Что страшно скучно. Поэтому два подростка-эльфа (в оригинальной озвучке - Крис Прэтт и Том Холланд) отправляются на поиски истинной магии, проверить, осталась ли она еще. Что судит им "реальный квест".

Режиссер и сценарист - Дэн Скэнлон ("Университет монстров"). Продюсеры - Кори Рэй ("Корпорация монстров", "Суперсемейка") и Пит Доктер ("История игрушек", "Головоломка"). Плюс на озвучке Октавия Спенсер и Джулия Луис-Дрейфус.

Премьера - 6 марта 2020 года.