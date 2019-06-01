Новости

Канал HBO закрывает ситком "Силиконовая долина" 15:13
Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена 31.05.2019
"Бран Старк": такой финал "Игры престолов" - идея Джорджа Мартина 31.05.2019
Умер джазмен Леон Редбоун 31.05.2019
Вышел русский трейлер гангстерского кинокомикса с Элизабет Мосс 31.05.2019

Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar

Новости
    01.06.2019, 15:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Pixar Фото: youtube.com/ Pixar
Фото: youtube.com/ Pixar

YouTube-канал студии Pixar, которая, как известно, плохих мультфильмов не делает по определению, радует первым тизер-трейлером ленты "Вперёд" (Onward).

Выглядит перспективно: ручные драконы, бомжеватые единороги, домовитые тролли, кентавр-физкультурница и всё такое.  

Действие фильма разворачивается в тихом пригороде, где весь этот бестиарий (плюс гномы, русалки, эльфы, так далее) более-менее мирно и цивилизованно уживается. Что страшно скучно. Поэтому два подростка-эльфа  (в оригинальной озвучке - Крис Прэтт и Том Холланд) отправляются на поиски истинной магии, проверить, осталась ли она еще. Что судит им "реальный квест".

Режиссер и сценарист - Дэн Скэнлон ("Университет монстров"). Продюсеры - Кори Рэй ("Корпорация монстров", "Суперсемейка") и Пит Доктер ("История игрушек", "Головоломка"). Плюс на озвучке Октавия Спенсер и Джулия Луис-Дрейфус.

Премьера - 6 марта 2020 года.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер сериала по "Темному кристаллу" - с Марком Хэмиллом 31.05.2019
Появились первые фото лечащегося от алкоголизма Кита Харингтона 31.05.2019
Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера 31.05.2019
Из фильма об Элтоне Джоне в РФ убрали сцены гомосексуального содержания 31.05.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер последнего "Рэмбо" 30.05.2019
Вышел трейлер второго сезона "Тьмы" 30.05.2019
Вышел первый трейлер "Щегла" с Николь Кидман 30.05.2019
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
В России покажут сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским 24.05.2019
Вышел трейлер российской криминальной комедии "Беглецы" 23.05.2019
Вышел финальный русский трейлер "Истории игрушек 4" 22.05.2019
⧣ фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
Завершены съемки сериала "Ведьмак" по Анджею Сапковскому 31.05.2019
Фото: "Кхал Дрого" расчувствовался, вспомнив "Игру престолов" 30.05.2019
Софи Тернер навсегда простилась с Сансой Старк и миром "Игры престолов" 30.05.2019