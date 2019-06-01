Заслуженный врач России рассказала о пользе укусов клещей

Укусы клещей могут оказаться полезными. С таким заявлением выступила заслуженный врач России Наталья Толоконская.

Как сообщает РИА Новости, по ее словам, в Сибири, которая является природным очагом клещевого энцефалита, наблюдается высокая устойчивость к развитию заболевания при заражении вирусом.

"Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям", - приводит агентство ее слова, опубликованные на странице ВКонтакте.

Наталья Толоконская назвала иммуноглобулин, который используется для экстренной профилактики заболевания, морально устаревшим и выразила мнение о том, что человек якобы способен использовать "уникальные безвредные лекарства, которые поднимут иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий".

"Даже если при этом вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!" - цитирует агентство слова врача.

Они уже вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей интернета.

Напомним, клещевой энцефалит является опасным заболеванием, которое может привести к неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к летальному исходу.