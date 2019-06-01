"Желтый субботник" в Париже обошелся без слезоточивого газа

Тенденция, сложившаяся в последние недели, подтвердилась: число участников "желтых субботников" постоянно сокращается. В 29-й по счету общенациональный день действий протестные акции вывели на улицы и площади французских городов рекордно малое число "жилетов" - около 9,5 тысячи человек (в прошлую субботу их было 12,5 тысячи).

В Париже участие в двух манифестациях приняли полторы тысячи противников нынешних властей. Одна из них, взяв старт на площади Данфер-Рошро, что на юге Парижа, завершилась спустя несколько часов на востоке столицы в районе площади Наций. Туда же вскоре подоспели "желтые жилеты", совершившие марш по авеню Фош (16-й парижский округ) мимо парка Монсо, столичных вокзалов.

Оба шествия прошли без каких-либо конфликтов с полицией, чему, наверное, способствовала по-настоящему летняя погода: яркое солнце и плюс 30 в тени.

К прежним требованиям отставки Эмманюэля Макрона, проведения референдумом гражданской инициативы, добавилось еще одно, обращенное к правительству. Дело в том, что с 1 июня во Франции повышены на шесть процентов тарифы на электроэнергию, что вызвало возмущение как самих "желтых жилетов", так и многих французов в целом.

Если в Париже полиция впервые с начала протестного движения ни разу не применила слезоточивый газ, а собравшиеся на площади Наций демонстранты под вечер мирно разошлись по домам, куда горячее было на юго-западе Франции в Тулузе. Там митингующие - а их набралось около тысячи - не смогли удержаться от столкновений с полицейскими и жандармами. Стали забрасывать их камнями и дымовыми шашками, те ответили слезоточивыми гранатами и даже использовали против "жилетов" мощный водомет.

Манифестации также прошли в Лионе, Гавре, Монпелье, Дюнкерке.