Ежемесячная аудитория сайта "Российской газеты" в мае превысила 36-миллионную отметку. А количество гиперссылок в социальных медиа на материалы RG.RU за период с сентября выросло в три раза. Соответствующие данные показывает статистика Google Analytics и исследования компаний Mediascope, "Медиалогия".

По итогам мая текущего года RG.RU посетили 36,5 млн. уникальных пользователей (данные Google Analytics). Согласно рейтингу Top.Mail.ru, портал "Российской газеты" по итогам мая привлек самую большую аудиторию в категории "СМИ - Газеты".

Число пользователей, ежемесячно посещающих наш интернет-портал, за последние полгода увеличилось почти в два раза - еще в ноябре 2018-го к нам на сайт заходили около 20 млн человек в месяц. Если сравнивать с маем прошлого года, то число пользователей сайта RG.RU удвоилось (было 15,7 млн), а просмотры выросли почти втрое: год назад было 40,5 млн, в мае 2019 - 114,9 млн.

По данным исследовательских компаний, "РГ" занимает лидерские позиции еще по нескольким показателям.

Пользователи социальных сетей активнее всего делились ссылками на материалы газеты в своих аккаунтах, что обеспечило "РГ" 1 место по цитируемости в соцмедиа (Медиалогия, Топ-10 самых цитируемых газет - апрель 2019), а в течение 1 квартала 2019 года по упоминанию в эфире ТВ и радио публикации издания были вторыми (Mediascope, итоги 1 квартала 2019 г.)

Что касается печатной версии, "Российская газета" сохранила первенство по числу федеральной аудитории одного номера (Mediascope, NRS - Россия (города 100+ тыс), декабрь 2018 - апрель 2019).

Заметный прирост интернет-аудитории - свидетельство общего спроса на достоверную информацию из надежного источника. Численность лояльной аудитории, то есть тех, кто читает "Российскую газету" в интернете постоянно, регулярно растет. Несомненно, это показатель доверия к бренду.