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02.06.2019 09:25
Рубрика: Общество

Аудитория RG.RU достигла 36 млн посетителей в месяц

Текст: Никита Лашкул

Ежемесячная аудитория сайта "Российской газеты" в мае превысила 36-миллионную отметку. А количество гиперссылок в социальных медиа на материалы RG.RU за период с сентября выросло в три раза. Соответствующие данные показывает статистика Google Analytics и исследования компаний Mediascope, "Медиалогия".

Фото: РГ
Аудитория сайта rg.ru достигла 29 млн пользователей в месяц

По итогам мая текущего года RG.RU посетили 36,5 млн. уникальных пользователей (данные Google Analytics). Согласно рейтингу Top.Mail.ru, портал "Российской газеты" по итогам мая привлек самую большую аудиторию в категории "СМИ - Газеты".

Число пользователей, ежемесячно посещающих наш интернет-портал, за последние полгода увеличилось почти в два раза - еще в ноябре 2018-го к нам на сайт заходили около 20 млн человек в месяц. Если сравнивать с маем прошлого года, то число пользователей сайта RG.RU удвоилось (было 15,7 млн), а просмотры выросли почти втрое: год назад было 40,5 млн, в мае 2019 - 114,9 млн.

По данным исследовательских компаний, "РГ" занимает лидерские позиции еще по нескольким показателям.

Пользователи социальных сетей активнее всего делились ссылками на материалы газеты в своих аккаунтах, что обеспечило "РГ" 1 место по цитируемости в соцмедиа (Медиалогия, Топ-10 самых цитируемых газет - апрель 2019), а в течение 1 квартала 2019 года по упоминанию в эфире ТВ и радио публикации издания были вторыми (Mediascope, итоги 1 квартала 2019 г.)

Что касается печатной версии, "Российская газета" сохранила первенство по числу федеральной аудитории одного номера (Mediascope, NRS - Россия (города 100+ тыс), декабрь 2018 - апрель 2019).

Заметный прирост интернет-аудитории - свидетельство общего спроса на достоверную информацию из надежного источника. Численность лояльной аудитории, то есть тех, кто читает "Российскую газету" в интернете постоянно, регулярно растет. Несомненно, это показатель доверия к бренду.

Общество СМИ и соцсети "Российская газета"
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