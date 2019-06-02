В боксе грянула сенсация года, а может, и нескольких последних десятилетий. В Нью-Йорке британский тяжеловес Энтони Джошуа техническим нокаутом уступил мексиканцу Энди Руису и потерял чемпионские титулы по версиям четырех боксерских организаций - WBO, IBF, WBA и IBO.

Это был дебют Джошуа в США: все свои 22 победы (21 из которых нокаутом) он одержал дома. Мало кто сомневался, что эта серия продолжится. Коэффициент на успех соперника 29-летнего британца, безызвестного мексиканца Энди Руиса составлял 1 к 16.

Однако покорение Штатов придется отложить. В седьмом раунде Энтони трижды оказался на полу, и судья прекратил бой. Британец проиграл впервые в карьере.

Джошуа намерен взять реванш. А вот объединительному бою с чемпионом WBC Деонтеем Уйалдером теперь не бывать. По крайней мере до тех пор, пока Джошуа ни с чем.