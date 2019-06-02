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02.06.2019 15:30
Рубрика: Общество

Более 100 школьников удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки

Текст: Ксения Колесникова
За первую неделю основной волны ЕГЭ уже более 100 участников экзамена попались на мобильниках и шпаргалках. Нарушителей выводили из аудиторий, а их результаты аннулировались.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Как рассказали в Рособрнадзоре, самыми распространенными в этом году остаются шпаргалки (56 удаленных) и мобильные телефоны плюс иные средства связи (58 удаленных). В целом по всей стране эксперты и общественные наблюдатели "отловили" уже 141 нарушителя на ЕГЭ. В одном из регионов зафиксирован случай помощи сдающим экзамены со стороны организаторов.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Как снизить стресс перед ЕГЭ

- Результаты нарушителей аннулированы, повторно сдать ЕГЭ по этим предметам они смогут не ранее, чем через год, - подчеркнули в Рособрнадзоре. - Сейчас продолжается анализ видеозаписей прошедших экзаменов и отработка меток, сделанных онлайн-видеонаблюдателями. Также продолжает работать "телефон доверия ЕГЭ", по которому можно сообщить о любых нарушениях в ходе экзаменов. Все поступившие сообщения оперативно отрабатываются.

Как работает система видеонаблюдения? В каждом пункте проведения экзаменов есть камеры. Через них за ходом ЕГЭ в режиме онлайн следят более 2,5 тысяч наблюдателей. Задействовано свыше 100 тысяч камер. Если наблюдатель фиксирует нарушение, он ставит на видео метку, которая проверяется сначала модератором, а затем - на месте - сотрудниками пункта проведения экзаменов. Более того, анализируются не только видео в прямом эфире, но и архивы видеозаписей - они хранятся три месяца.

Напомним, основной период ЕГЭ-2019 проходит с 27 мая по 1 июля. Участники уже сдали экзамены по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории и химии. Следующий предмет - обязательный - русский язык. Он пройдет в понедельник, 3 июня.

Прямая речь

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов:

- Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения. Поэтому мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны.

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