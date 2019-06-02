Более 40 процентов американцев высказались за импичмент Трампа

41 процент американцев высказался за импичмент действующего президента страны Дональда Трампа. Таковы данные опроса CNN, которые были обнародованы в воскресенье, 2 июня. Цифра представляет собой четырехпроцентное увеличение по сравнению с опросом телеканала, который был опубликован в прошлом месяце.

Вместе с тем, большинство американцев, 54 процента, полагают, что Трамп не должен быть привлечен к ответственности. Увеличение процента голосов в пользу импичмента во многом связано с растущей поддержкой демократов - 76 процентов респондентов-демократов заявили, что будут поддерживать импичмент Трампа, что на 8 процентов больше, чем в апреле.

Впрочем, рейтинг одобрения главы Белого дома остался стабильным. 43 процента респондентов заявили, что они одобряют работу Дональда Трампа, а 52 процента отметили, что не одобряют ее.

Все больше демократических законодателей призывают конгресс начать расследование импичмента Трампа. Причем несколько демократов призвали к этому после того, как специальный прокурор Роберт Мюллер сделал первые публичные комментарии о своем расследовании на прошлой неделе.

В свою очередь издание The Hill напоминает о том, что расследование Мюллера не нашло достаточных доказательств сговора между кампанией Трампа и Москвой. В докладе говорится о том, что Мюллер не смог принять окончательное решение о том, препятствовал ли американский президент правосудию. Вместе с тем, ведущие законодатели-демократы призвали продолжить расследование по делу Трампа.

40 процентов американцев в новом опросе заявили, что демократы слишком "перегружены" своим расследованием.

Отметим, опрос CNN был проведен между 28 мая и 31 мая среди 1 006 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,8 процента.