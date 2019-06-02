Болгары дополнили парижский пейзаж кириллицей

В столице Франции на набережной Сены разместили скамейки в форме букв кириллицы. Инициатива проекта принадлежит Болгарскому культурному институту в Париже.

Как рассказала NovaTV директор института Десислава Бинева, парижская мэрия проявила большой интерес к возведению оригинальных скамеек. За их основу было решено взять буквы Б, Ж, З, Ц, Ч, Щ, Ъ, графический аналог которых отсутствует в латинице. К каждой из гигантских литер прикреплены таблички с краткой информацией о кириллице, а также стихотворения болгарских поэтов с переводом на французский.

Арт-инсталляция, посвященная третьей (после латиницы и греческого письма) официальной азбуке Евросоюза, продлится до конца сентября. По приблизительной оценке, за этот период с ней смогут ознакомиться около 600 тысяч человек, прогуливающихся по центру Парижа.

Отмечается, что реализация проекта приурочена к 140-летию установления дипломатических отношений между Болгарией и Францией.