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Рубрика: В мире

Болгары дополнили парижский пейзаж кириллицей

Текст: Александр Гацак (София)

В столице Франции на набережной Сены разместили скамейки в форме букв кириллицы. Инициатива проекта принадлежит Болгарскому культурному институту в Париже.

Фото: iStock
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Как рассказала NovaTV директор института Десислава Бинева, парижская мэрия проявила большой интерес к возведению оригинальных скамеек. За их основу было решено взять буквы Б, Ж, З, Ц, Ч, Щ, Ъ, графический аналог которых отсутствует в латинице. К каждой из гигантских литер прикреплены таблички с краткой информацией о кириллице, а также стихотворения болгарских поэтов с переводом на французский.

Арт-инсталляция, посвященная третьей (после латиницы и греческого письма) официальной азбуке Евросоюза, продлится до конца сентября. По приблизительной оценке, за этот период с ней смогут ознакомиться около 600 тысяч человек, прогуливающихся по центру Парижа.

Отмечается, что реализация проекта приурочена к 140-летию установления дипломатических отношений между Болгарией и Францией.

В мире Европа Франция В мире Европа Болгария Нормы современного русского языка
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