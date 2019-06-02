"Бостон" разгромил "Блюз" 7:2 в матче финала плей-офф НХЛ

В финальной серии плей-офф НХЛ состоялся третий матч. "Бостон Брюинз" на выезде сокрушил "Сент-Луис Блюз" со счетом 7:2 и вышел вперед в противостоянии до четырех побед - 2:1.

"Мишки" из Бостона изначально были фаворитами финала, но прошлый матч на арене "Брюинз" закончился победой "музыкантов" в овертайме. Эта неудача, несомненно, "Бостон" только разозлила. И на площадке "Сент-Луиса" уже в первом периоде гости были безжалостны, забросив трижды. Россиянин Иван Барбашев забил за "Сент-Луис" третий гол в нынешнем плей-офф, но он лишь помог "Блюз" проиграть чуть менее унизительно. Хотя итоговые 7:2 все равно впечатляют.

Один из лидеров "Сент-Луиса" россиянин Владимир Тарасенко впервые за девять матчей не набрал результативных очков. "Блюз" четырежды пропустили при этом в меньшинстве. Следующий матч также пройдет в Сент-Луисе. Затем команды вернутся в Бостон.