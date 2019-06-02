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Рубрика: Экономика

Игра в недолгую

ЦБ не намерен долго держать у себя банки, которые он оздоравливает
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(7876)
Если ограничить сроки, в течение которых Банк России может владеть санируемыми им банками, то это может в будущем привести к их продаже за бесценок, считают в ЦБ. Регулятор не намерен долго держать у себя активы банков, которые он оздоравливает через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Об этом сообщил журналистам на первом съезде Ассоциации банков России заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев. Так, он прокомментировал сделанные ранее заявления главы банка ВТБ Андрея Костина. Банкир предложил на съезде ввести законодательные ограничения на владение Центробанком акциями санируемых банков. Костин назвал и возможные временные рамки такого ограничения - 5-7 лет. Но, по словам Поздышева, регулятор планирует выставить на продажу эти банки намного раньше. Если же ограничить срок владения законодательно, то появляются риски того, что только лишь для соблюдения ограничения ЦБ будет вынужден продать оздоровленные и прибыльные активы за бесценок, сказал Поздышев.

Фото: iStock
Контроль за банковскими картами, выпущенными за рубежом, усилят

Банк России начал санировать крупные проблемные банки по новой схеме через ФКБС в 2017 году. Оздоровление ведется через прямые вливания ЦБ в капитал кредитных организаций. Такой механизм пришел на смену предыдущей схеме, по которой регулятор выдавал кредиты банкам-санаторам. В год начала работы ФКБС в него попали сразу три крупнейших частных банка - "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. В 2018 году на оздоровление в ФКБС был отправлен Азиатско-Тихоокеанский банк, в 2019 году - Московский индустриальный банк. Пока ни один из попавших в ФКБС банков не продан ни полностью, ни по частям (Промсвязьбанк был передан государству и получил статус "оборонного" банка). Первая попытка продать через аукцион Азиатско-Тихоокеанский банк успехом не увенчалась: потенциальные покупатели не приняли участие в торгах. Первый пакет акций "Открытия" ЦБ намеревается выставить на продажу в 2021 году.

ЦБ ограничил рост валютных вкладов

С 1 июня Банк России повысил на 1 процентный пункт нормативы обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций.

Это означает, что отчисления в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц повышается с 7 до 8 процентов. Как говорится на сайте ЦБ, данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций. Проще говоря, это не стимулирует банки привлекать валютные вклады от населения. В результате и ставки по валютным депозитам падают. Так, если сейчас средняя доходность по вкладам в рублях 5-6 процентов, то по валютным - 1 процент годовых.

Подготовила Ольга Игнатова

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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