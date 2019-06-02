Новости

В Краснодаре из-за пожара в ТЦ эвакуировали 200 человек 13:58
Жертвой урагана на Украине стал как минимум один человек 13:52
Видео: финны установили на крышу Subaru бытовой кондиционер 13:45
На ВДНХ загорелся павильон "Рыболовство" 13:30
В Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим теплоходом 13:25
Волонтеры приводят в порядок пострадавшие от взрыва в Дзержинске школы 13:21
ЦДУ ТЭК сообщило о росте нефтедобычи в России в мае 13:15
В МИД РФ оценили слушания по инициированному Киевом делу в суде ООН 13:13
Воровским пиром в орловской колонии занялась ФСИН 12:50
"Войну Анны" показали на фестивале "Красная площадь" 12:46
Ту-22М3М вооружат новыми бомбами и ракетами 12:24
Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку 12:12
"Евробляхи", "биток" и "грузинки". Чем Украина заменила авто из России 11:38
Возросло число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте 11:33
На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна 11:30
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник 11:30
Парковочный абонемент в Москве теперь можно привязать к "Тройке" 11:29
Трамп порекомендовал Великобритании не платить Евросоюзу за Brexit 11:25
Владимир Познер попал в базу данных "Миротворца" 11:07
Савченко считает, что Киев в очередной раз "проиграл бой" за Донбасс 10:32
Пять человек пострадали в крупном ДТП в Москве 10:12
В Нижегородской области младенец погиб в ДТП 10:00
В Китае считают сотрудничество с США единственно верным выбором 09:59
Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха 09:45
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
02.06.2019 13:15
Рубрика: Экономика

ЦДУ ТЭК сообщило о росте нефтедобычи в России в мае

Текст: Александра Воздвиженская

Россия за прошедший месяц нарастила добычу нефти, но снизила ее экспорт. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Фото: Егор Алеев/ТАСС
В России выросли пошлины на экспорт нефти

Так, в мае на территории России было добыто 47,004 миллиона тонн нефти, что на 1,7 процента больше показателя за апрель. С начала года добыча выросла до 232,214 миллиона тонн, то есть на 2,8 процента.

Экспорт нефти при этом снизился в мае до 21,195 миллиона тонн, или на 0,9 процента к апрелю. С начала года показатель, напротив, вырос на 4,2 процента - до 109,015 миллиона тонн, передает ТАСС.

Статистика ЦДУ ТЭК, как правило, не совпадает с данными, которые ежемесячно приводит министерство энергетики РФ, Росстат или зарубежные организации, такие как Международное энергетическое агентство, так как методика подсчета ведомств различается.

Сейчас Россия продолжает участвовать в мировой сделке по сокращению нефтедобычи наряду еще с 23 странами (ОПЕК+), и, как говорил 19 мая глава Минэнерго РФ Александр Новак, добыча в стране, как и предполагают условия сделки, по подсчетам ведомства, в январе-апреле снизилась, а на май прогноз предполагал перевыполнение условий.

Фото: iStock
Россия ограничила экспорт топлива и нефти на Украину

ЦДУ ТЭК также сообщило о снижении производства бензина в России по итогам мая на 0,8 процента к апрелю - до 3,05 миллиона тонн. За январь-май выпуск бензина, наоборот, вырос на 1,2 процента - до 16,07 миллиона тонн. Производство дизеля с начала года также увеличилось на 0,4 процента - до 31,34 миллиона тонн.

Майское сокращение выпуска бензина, скорее всего, связано с рекомендацией Минэнерго РФ компаниям снизить дополнительные поставки топлива на внутренний рынок, который был перенасыщен предложением на фоне не столь высокого спроса. В конце мая Федеральная антимонопольная служба рекомендовала обратно нарастить поставки, и результат в статистике ЦДУ ТЭК будет заметен, вероятно, уже не ранее итогов июня.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Цены на бензин
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Поздняков: Позиция МОК - российская команда примет участие в Играх в Токио
Пушков предложил президенту Украины подсчитать ущерб от санкций
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Владимир Познер попал в базу данных "Миротворца"
Сирийские ПВО отразили ракетный удар к югу от Дамаска