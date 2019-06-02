ЦДУ ТЭК сообщило о росте нефтедобычи в России в мае

Россия за прошедший месяц нарастила добычу нефти, но снизила ее экспорт. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Так, в мае на территории России было добыто 47,004 миллиона тонн нефти, что на 1,7 процента больше показателя за апрель. С начала года добыча выросла до 232,214 миллиона тонн, то есть на 2,8 процента.

Экспорт нефти при этом снизился в мае до 21,195 миллиона тонн, или на 0,9 процента к апрелю. С начала года показатель, напротив, вырос на 4,2 процента - до 109,015 миллиона тонн, передает ТАСС.

Статистика ЦДУ ТЭК, как правило, не совпадает с данными, которые ежемесячно приводит министерство энергетики РФ, Росстат или зарубежные организации, такие как Международное энергетическое агентство, так как методика подсчета ведомств различается.

Сейчас Россия продолжает участвовать в мировой сделке по сокращению нефтедобычи наряду еще с 23 странами (ОПЕК+), и, как говорил 19 мая глава Минэнерго РФ Александр Новак, добыча в стране, как и предполагают условия сделки, по подсчетам ведомства, в январе-апреле снизилась, а на май прогноз предполагал перевыполнение условий.

ЦДУ ТЭК также сообщило о снижении производства бензина в России по итогам мая на 0,8 процента к апрелю - до 3,05 миллиона тонн. За январь-май выпуск бензина, наоборот, вырос на 1,2 процента - до 16,07 миллиона тонн. Производство дизеля с начала года также увеличилось на 0,4 процента - до 31,34 миллиона тонн.

Майское сокращение выпуска бензина, скорее всего, связано с рекомендацией Минэнерго РФ компаниям снизить дополнительные поставки топлива на внутренний рынок, который был перенасыщен предложением на фоне не столь высокого спроса. В конце мая Федеральная антимонопольная служба рекомендовала обратно нарастить поставки, и результат в статистике ЦДУ ТЭК будет заметен, вероятно, уже не ранее итогов июня.