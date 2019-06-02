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02.06.2019 16:30
Рубрика: Общество

Деньги под колеса

Депутаты предложили тратить маткапитал на автомобили
Текст: Ольга Игнатова
Депутаты Госдумы предложили новую концепцию использования материнского капитала на покупку автомобилей. Если машину оплачивают "мамиными деньгами", она сразу же должна оформляться в собственность ребенка, на которого маткапитал и был выдан.
Фото: iStock
Появится ли в России "отцовский капитал"

Существует уже несколько законопроектов о разрешении покупать на материнские деньги автомобили. Но пока все они отклонены. Среди аргументов против - люди будут покупать на маткапитал дорогие автомобили. А это предмет роскоши, никакого отношения к развитию и защите интересов ребенка не имеющий. Авторы новой законодательной инициативы отмечают, что учли критические замечания в адрес предыдущих законопроектов. И предлагают, в частности, такие новеллы: на маткапитал можно будет купить авто не дороже миллиона рублей с двигателем не более 125 лошадиных сил. В машине должно быть не менее трех мест помимо водительского, что, как отмечается в законопроекте, "исключает приобретение спортивных автомобилей с кузовом-купе, так называемых пляжных джипов и других авто, специально предназначенных для отдыха и развлечений, а не для перевозки пассажиров". А если в течение трех лет человек продал машину, то средства маткапитала надо вернуть.

На маткапитал могут разрешить купить авто не дороже миллиона с двигателем 125 лошадиных сил

Авторы законопроекта в качестве подкрепления своих аргументов приводят опыт регионов, где местными законами уже установлено использование материнских денег на покупку авто. В Бурятии машину на маткапитал можно купить, если и свои деньги вложить. В Ненецком АО, если это подержанное авто, то не старше года. Законодатели считают приобретение автомобиля допустимой мерой господдержки семей. Аналогичной точки зрения придерживается и проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. "Как только появляется новый член семьи, текущее материальное благополучие снижается: доходы приходиться делить на четырех, пять граждан "микроосударства"! При помощи же машины папа, например, может найти хорошую работу там, куда добраться общественным транспортом невозможно или проблематично. Детей можно отвезти на занятия в школу, в музыкальную студию, спортивную секцию. Дача становиться доступнее", - говорит Сафонов. А вот доктор экономических наук Алексей Зубец считает, что машина все-таки не самоцель. "В России достаточно серьезный рынок обналички маткапитала. И автомобили могут стать одним из инструментов такой обналички. И надо понимать, что маткапитал предназначен прежде всего для поддержки малообеспеченных семей, которые не могут позволить себе самое необходимое, например, квартиру", - отмечает эксперт.

Общество Соцсфера Демография Материнский капитал
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