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02.06.2019 18:25
Рубрика: Спорт

Диана Миронова и Михаил Царев выиграли "Кубок мэра Москвы" по бильярду

Текст: Илья Трисвятский
Победителями традиционного международного турнира по бильярду "Кубок мэра Москвы", проводившегося уже в восьмой раз, стали российские мастера этого вида спорта Диана Миронова и Михаил Царев.

В этом году соревнования сменили прописку и были проведены не в спорткомплексе "Олимийский", как в прежние сезоны, а на другой столичной арене - в расположенном на Ходынке ДС "Мегаспорт". Престижный турнир был организован Московским союзом бильярдного спорта (МСБС), Департаментом спорта города Москвы, ФГБУ "Редакция "Российской газеты" при поддержке правительства Москвы, под эгидой Международной конфедерации Пирамиды и Федерации бильярдного спорта России. "Кубок мэра Москвы" занимает свое достойное место в международном календаре и сейчас параллельно стал вторым по счету в нынешнем сезоне этапом Кубка мира по "свободной пирамиде".

Многократная чемпионка мира, первый номер мирового рейтинга Диана Миронова подтвердила свое реноме и выиграла "Кубок мэра" уже в седьмой раз. Правда, сейчас в финале ей пришлось преодолеть самое серьезное сопротивление соотечественницы Эллины Нагулы. В затяжном противостоянии до пяти побед в отдельно взятых партиях фаворит уступал своему оппоненту со счетом 2:4. Затем Диана догнала соперницу, однако в решающем фрейме (победителем становится тот, кто уложит в лузу восемь шаров) поначалу все складывалось далеко не в ее пользу - 1:4. Все-таки Миронова не только за счет фантастического мастерства, но и на опыте, используя волнение Нагулы, сумела выйти из трудного положения и взять верх. Последний шар поединка, непростой "свояк" - за главной звездой нашего женского бильярда. Общий счет по фреймам такой - 5:4 (8:3, 1:8, 8:0, 6:8, 7:8, 1:8, 8:5, 8:0, 8:7).

Фото: Сергей Винник/РГ
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Диана как чемпионка на торжественной церемонии награждения получила не только главный приз, но и чек на 250 тысяч рублей. "Серебро" Нагулы в материальном исчислении оценено в 130 тыс. руб. Обе неудачницы полуфиналов классифицированы на третьем месте. Это россиянка Екатерина Варельджанова и гостья из Украины Анастасия Ковальчук.

В мужском финале Михаил Царев разгромил украинского соперника Дмитрия Белозерова - 7:2. Особенно показателен счет последних трех партий поединка - 8:1, 8:0, 8:0 в пользу россиянина. Это свидетельствует о его почти безупречной игре в самые ответственные моменты противостояния. Бронзовыми призерами стали наши Максим Кочкин и Олег Еркулев. Заметим, что у мужчин общий призовой фонд был побольше, чем у девушек. Царев премирован чеком на 350 тысяч рублей.

Всего в "Кубке мэра Москвы" приняли участие 140 мастеров бильярда из девяти стран - России, Армении, Белоруссии, Испании, Киргизии, Латвии, Молдавии, Узбекистана и Украины. Следующим крупным международным турниром в Москве будет "Кубок Кремля", имеющий еще более богатую историю, чем "Кубок мэра". В сентябре "кремлевские" призы для корифеев "свободной пирамиды" будут разыграны в 14-й раз.

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